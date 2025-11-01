“Qué dolor tan profundo”: Hernán Orjuela rompió el silencio y habló de dos fuertes tragedias

Hernán Orjuela es un conocido presentador, quien durante varios años hizo parte de Caracol Televisión en algunas producciones de entretenimiento como lo fueron ‘Día a día’, ‘Sábados felices’ y ‘También caerás’, sin embargo, el bogotano decidió tomar un nuevo rumbo fuera de Colombia, radicándose hace varios años en Miami, Estados Unidos, en compañía de su esposa y sus dos hijos. Sin embargo, Colombia sigue presente en su corazón, estando al tanto de las diferentes situaciones que se viven en el país.

Algunos de los hechos que más han conmocionado al país tienen como protagonistas a dos jóvenes. La primera de ella residía en Cali y a sus 23 años perdió la vida, luego de que aceptara el reto de consumir grandes cantidades de alcohol a pesar de ser llevada a urgencia, María José Ardila fue reanimada tres veces y posteriormente le confirmaron a sus padres que tenía muerte cerebral.

Días después y justo durante la noche de Halloween, Jaime Esteban Moreno habría sido víctima de fuertes agresiones por tres personas, al parecer, por un problema dentro de una discoteca en Bogotá. A pesar de los esfuerzos médicos realizados, el joven de 20 años sufrió un paro cardiorrespiratorio, donde sus familiares piden a las autoridades investigar este hecho.

Ante estos dolorosos acontecimientos que sacuden y son un llamado de prevención, Hernán Orjuela no dudó en referirse a este tema por medio de las redes sociales:

“Qué dolor tan profundo el que dejan estos días en Colombia. Una jovencita que en una discoteca por un “juego” con alcohol, un joven de los Andes que tenía toda una vida por delante muerto en una fiesta… 2 tragedias que nos estremecen y nos obligan a mirar más allá del mal“, fueron las declaraciones expuestas por el expresentador de Caracol, las cuales fueron apoyadas por varios de sus seguidores.

¿Cuántos hijos tiene Hernán Orjuela, expresentador de Caracol?

Hernán Orjuela lleva un matrimonio de más de 25 años con Patricia Valderuten y a lo largo de este tiempo le dieron la bienvenida a sus dos hijos, Santiago y Gabriela. Por su parte, el joven se encontraría adelantando sus respectivos estudios profesionales, mientras que hace pocos meses su hija, la mayor de la familia, se casó en una boda bastante especial donde el amor y la emoción fue la protagonista.