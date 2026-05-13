Así fue el detrás de cámaras entre Malú y Abelardo de la Espriella tras debate, “Quieres brusquito, yo también te voy”

Consolidado como el informativo más visto por los colombianos, Noticias Caracol es el pilar periodístico de la televisión privada en el país, marcando el ritmo de la opinión pública desde hace décadas. Con un despliegue técnico de primer nivel y una red de corresponsales que llega hasta los rincones más apartados del territorio, el noticiero del canal Caracol ha logrado construir un vínculo de confianza con la audiencia gracias a su inmediatez y profundidad.

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En los últimos días, Abelardo de la Espriella se situó en el ojo del huracán, pues para muchos cruzó el límite con María Lucía Fernández, una de las periodistas más queridas por parte de los televidentes. El candidato en medio de su intervención terminó usando frases como “la ignorancia es atrevida” y también asegurando que quienes no son abogados no pueden entener algunas situaciones.

Si bien, Abelardo dejó claro que en ningún momento deseó atacar a la periodista, lo cierto es que varios usuarios no justificaron su comportamiento por más declaraciones y defensa que tuvo. Sin embargo, luego de la polémica salió a la luz un video en el que se evidencia la buena despedida entre Abelardo de la Espriella y María Lucía Fernández:

“Ay si quieres brusquito, yo también te voy brusquito (...) Yo soy un caballero así que suave, suave, si quieren brusquito, brusquito, yo les hago a todo. Sabes que pasa es que el periodismo colombiano tiene un problema habla desde un pedestal en el que cree que no se les puede, en el que creen que tienen la verdad revelada y a mí me preocupa mucho el periodismo colombiano que no investiga porque es que por ejemplo y lo hago con todo el respeto, yo soy apasionado”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Abelardo de la Espriella, luego de un abrazo de despedida con Malú y que entrerisas la periodista asegurara que se puso “bravo”.