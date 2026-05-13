¿Arrestado en vivo? Jessi Uribe salió a aclarar polémica situación

Con un carisma que traspasa pantallas y una trayectoria que no para de sumar éxitos, Jessi Uribe sigue reafirmando su trono en la industria musical. El artista no solo es una máquina de generar ‘hits’, sino que se ha convertido en una figura imprescindible del entretenimiento nacional, capaz de agotar boletería tanto en Colombia como en el exterior. Ya sea por sus potentes interpretaciones o por su mediática relación con Paola Jara con quien forma la pareja más poderosa de la música regional.

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Uribe se ha convertido en blanco de fuertes críticas desde hace varios años debido a su relación con Paola Jara. Si bien, la pareja llegó al altar y actualmente tienen una hija juntos, lo cierto es que esto no ha sido impedimento para que esté en el ojo del huracán por su actuar con su anterior pareja y madre de sus cinco hijos.

Recientemente el bumangués fue blanco de una noticia falsa, luego de que personas inescrupulosas crearan post falsos en los que se aseguraba que había sido detenido en plena entrevista, noticia que por supuesto, no se acerca a la realidad. Incluso estas personas utilizando la IA crearon la foto de Uribe siendo detenido. Ante el hecho, las palabras por parte del cantante a través de sus redes sociales no se hicieron esperar añadiendo: “La gente tiene el demonio adentro, que pesar, Dios los libre”.

Cabe resaltar que no es la primera vez en que Jessi termina siendo blanco de noticias falsas, sin dejar de lado, que en varias ocasiones busca hacer caso omiso a las misma y seguir enfocado con su carrera musical.

¿Quién es la nueva pareja de Sandra Barrios, expareja de Jessi Uribe?

La nueva pareja de Sandra Barrios es Jorge Armando Espinosa, actualmente la pareja llevaría alrededor de 4 años juntos, donde han sabido no solo construir una unión, sino también poder compartir con sus respectivos hijos, pues en varias ocasiones se les ha visto juntos.

La pareja de Sandra Barrios es un reconocido empresario de productos tecnológicos, dándose a conocer en Santander por esta labor que también deja en evidencia por medio de sus redes sociales