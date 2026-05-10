Maluma confirma que será padre por segunda vez con amorosa publicación, ¿es un niño?

Hablar de Maluma es referirse a una de las caras más conocidas del reguetón hecho en Medellín para el mundo. Juan Luis Londoño Arias no solo ha conquistado las listas de reproducción globales con su estilo y versatilidad vocal, sino que ha trascendido los escenarios para convertirse en un referente de la alta moda y el lujo. El ‘Papi Juancho’ ha demostrado que su ambición no tiene límites, colaborando con leyendas de la música y protagonizando campañas para las casas de diseño más prestigiosas, consolidándose como un artista integral que, a pesar de la fama internacional, mantiene sus raíces paisas más vivas que nunca.

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¿Quién es la pareja de Maluma?

Detrás del ícono global y el brillo de los escenarios, Susana Gómez es la mujer que ha logrado conquistar el corazón de Maluma y darle una nueva perspectiva a su vida. A diferencia de las parejas anteriores del cantante, Susana ha mantenido un perfil bajo y alejado de las cámaras, demostrando que su conexión con Juan Luis va mucho más allá de la fama. Arquitecta de profesión y amiga cercana del artista desde hace años, su relación se ha convertido en el pilar de estabilidad para el paisa, marcando el inicio de su etapa más personal y auténtica, ahora consolidada con la llegada de su hija, Paris.

Maluma confirma que será padre por segunda vez con Susana Gómez

Este 10 de mayo en medio de la celebración del Día de la madre, Maluma aprovechó para sorprender a sus fanáticos, pues compartió una imagen junto a su hija, Paris dándole un beso a la panza de su pareja, Susana Gómez, quien nuevamente se encuentra embarazada demostrando que próximamente le dará la bienvenida a su segundo hijo.

Aunque el cantante no reveló mayores detalles al respecto añadió un corazón azul, lo que para muchos de sus seguidores significa que esta vez será un niño el que llegará a completar la familia de Maluma.

Cabe resaltar que el debut de Maluma como padre ha transformado por completo la visión del ‘Pretty Boy’, quien parece haber encontrado su mejor versión junto a su hija Paris. Sin embargo, los planes familiares del artista no se detendrían ahí; en varias oportunidades, el intérprete de ‘Cosas Pendientes’ ha confesado que su deseo es tener entre dos y tres hijos. Para el paisa, la paternidad es un proyecto de vida que planea seguir expandiendo, sueño que hoy se hace realdad.