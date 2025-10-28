Maluma afirmó se enamoró de muchas mujeres y dio detalles de como su actual pareja lidia con su pasado

Después de varios meses alejado de los reflectores, sin apariciones públicas ni publicaciones frecuentes en redes sociales, Maluma sorprendió a sus fanáticos al reaparecer en el podcast Nude Project, donde dejó ver una faceta más íntima y reflexiva. En una conversación sincera, el paisa habló de su evolución personal y profesional, mostrando el lado más humano de Juan Luis Londoño, el hombre detrás del ícono global del reguetón.

Durante la charla, el artista reconoció que, en el punto más alto de su fama, su vida sentimental era un torbellino. “Quiero salir con una gata nueva hoy, quiero conocer otra y justo había salido con otra el día anterior… a mí se me salía de las manos”, confesó entre risas. Maluma admitió que vivía “muy enamorado”, y que esa necesidad constante de afecto lo llevaba a involucrarse emocionalmente con varias personas al mismo tiempo.

“Era San Valentín y yo mandaba ramo de flores pa’ acá, pa’ allá y pa’ allá. Esperaba la llamada de cada una, feliz. Les decía: ‘Te las mandé con mucho amor porque te extraño’ de verdad lo sentía”, relató el cantante, dejando ver la mezcla de ingenuidad y exceso que caracterizó esa etapa de su vida.

El intérprete de Hawái también aseguró que ese comportamiento era reflejo de una búsqueda emocional más profunda: “No entendía que la soledad y lo bello de una relación podía encontrarlo en una sola mujer”. Hoy, dijo, vive un momento completamente distinto junto a Susana Gómez, su pareja y madre de su hija Paris, con quienes ha encontrado el equilibrio y la madurez emocional que antes le faltaba.

Con esta entrevista, Maluma no solo rompe el silencio tras meses de ausencia, sino que muestra una nueva versión de sí mismo: más consciente, más familiar y dispuesto a hablar sin filtros de los errores, excesos y aprendizajes que lo convirtieron en el hombre que es hoy.