Maluma habló de su lucha contra la ansiedad y cómo los hongos marcaron su proceso, “pensé que estaba muriendo”

Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, es un conocido artista del género urbano, quien inició su carrera en la música desde muy corta edad destacándose en diferentes escenarios que al sol de hoy le permiten llevar su música a escenarios internacionales y por ende, ser nominado en premios de altas categorías a nivel musical.

Si bien, desde hace varios años Maluma es considerado uno de los grandes exponentes del reggaetón, lo cierto es que su vida no ha sido color de rosa, pues ha tenido que enfrentar problemas de salud mental que desde hace pocos meses ha revelado, agradeciendo a Dios y por supuesto, a sus fanáticos quienes han estado ahí para apoyarlos.

Hace pocos días Londoño estuvo haciendo parte del pódcast ‘Las cosas como son’, siendo este su propio espacio en el que contará con varios invitados, en medio de uno de los clips compartidos Maluma indicó: “Cuando tuve esa crisis tan hijuep$t% cuando estaba en aspen, pensé que me estaba muriendo, la sensación de vacío era tal que yo decía que me llevaran al hospital, pero no tenía nada, era claramente algo psicológico, la ansiedad. Ese día no pude dormir, al segundo día estaba muy asustado porque no me había pasado eso de no poder dormir, claro pasar toda la noche en vela, era esa cabeza de un lado para otro.

Tuve que recurrir a unas pastillas fuertes para poder dormir que me duraron como 10 días y ya voy a tratar de dormir de forma natural con cosas homeopáticas, hoy es el día después de meses que pienso y le doy importancia al sueño y qué chimba".

En otro de los clips, Maluma también confirmó que usó la psilocibina, una sustancia que está presente en ciertos tipos de hongos. El cantante aseguró que, si bien, no se arrepiente de haber probado si lo habría de una manera distinta: “No me arrepiento del viaje en la psilocibina, me parece que fue algo grandioso, bonito si hubiera preferido hacer un par de steps antes de, pero todo pasa de una manera perfecta”.