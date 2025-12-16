Maluma estrena ambicioso proyecto alejado de la música y los escenarios

Maluma es considerado como una de las celebridades colombianas más atractivas, aparte de su talento suelen resaltar su belleza y no solo su público sino gente de todos los lugares. Este 2025 el artista tuvo un exitoso año que se vio acompañado de sus grandes conciertos en el país, tanto en su ciudad Medellín, como en Bogotá.

Puede leer: Maluma afirmó se enamoró de muchas mujeres y dio detalles de como su actual pareja lidia con su pasado

Juan Luis ‘Maluma’ se encuentra en una etapa más madura de su vida, pero lo que sí ha admitido es que antes de establecerse con Susana, madre de su hijo, su vida sentimental era un torbellino.“Quiero salir con una gata nueva hoy, quiero conocer otra y justo había salido con otra el día anterior… a mí se me salía de las manos”, confesó entre risas. Maluma admitió que vivía “muy enamorado”, y que esa necesidad constante de afecto lo llevaba a involucrarse emocionalmente con varias personas al mismo tiempo.

Otro de los aspectos que han influido en el crecimiento de la artista, es su rol como padre de Paris, lo que también ha permitido conocer una faceta más humana del artista. Ahora, el paisa presentó su nuevo proyecto alejado de la música, se trata de su propia podcast llamado “Las cosas como son” el cual es conducido por él y en su primer entrega, estuvo acompañado por la doctora Manuela Gómez.

Es decir, que Maluma busca crear un espacio para hablar de la salud mental, pero con asesoría y no solo desde la experiencia, al publicar el primer clip indicó: “Juan Luis “Maluma”, por primera vez del otro lado. Conversaciones reales con quienes han vivido y sanado. Un espacio para sentir."

Maluma volvió a demostrar su amor por Atlético Nacional

En medio de la expectativa por la final de ida de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional e Independiente Medellín el sábado 13 de diciembre, una figura de talla internacional se sumó a la fiesta desde las tribunas del estadio Atanasio Girardot: Maluma.

El cantante llegó al escenario deportivo para respaldar al equipo del que se ha declarado hincha desde siempre. Vestido con la camiseta verdolaga, el artista no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en uno de los protagonistas fuera de la cancha, despertando la euforia de los aficionados que asistieron al primer duelo por el título.

A diferencia de otras apariciones de celebridades en eventos deportivos, Maluma optó por una experiencia cercana y espontánea. Se mezcló entre los hinchas, vivió cada jugada con intensidad y compartió con quienes lo rodeaban.