Maluma dejó claro con esta frase que no se quiere casar con Susana Gómez

Maluma ha sido por años considerado, como uno de los cantantes más atractivos de la música urbana y quien ha dejado como ‘Cuatro babys’. Además de su carrera musical, en 2022 se supo públicamente que se encontraba en una relación sentimental con la arquitecta Susana Gómez, con quien tuvo a su hija el 9 de marzo de 2024

¿Por qué Maluma no se quiere casar?

En uno de sus más recientes videos publicados en Tiktok, el cantante paisa se encontraba celebrando la boda de uno de sus mejores amigos. Pero el particular momento en el que entre broma el resto del grupo de amigo mencionaros que ellos eran los siguientes, a lo que Maluma respondió jocosamente en negativa que: "¿Nos vamos a casar nosotros? se van a casar ustedes, oigan a este“.

En la sección de comentarios dichas palabras no pasaron desapercibida, ya que llegaron a generar comentarios como: “Tiene una hija con su novia, y dice que no se va a casar”, “Ay no malulmita, como que no te vas a casar con Susi”, “Creo que ya no me voy a ilusionar con boda”.

¿Qué edad tiene Susana Gómez, novia de Maluma?

La joven arquitecta y diseñadora de interiores solo es dos años mayor que Maluma, ya que nació en 1992, y el cantante en 1994.