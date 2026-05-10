WestCol denunció hackeo previo a su charla con Álvaro Uribe y arremetió contra el gobierno Petro, “es una cosa de locos”

El expresidente Álvaro Uribe aseguró que el presidente Gustavo Petro le dijo mentiras a Westcol sobre la jornada laboral. (Foto: Juan Augusto Cardona / Tomada de Instagram @westcol - 30 de marzo 2026)

En el universo del streaming y las nuevas narrativas digitales, WestCol se ha posicionado como un fenómeno disruptivo y divisivo de los últimos años, llevando la batuta de una generación que ya no consume televisión tradicional. El creador de contenido antioqueño se ha convertido en el “streamer” número uno de Colombia, logrando cifras históricas en plataformas como Twitch y Kick. Su estilo directo, irreverente y muchas veces rodeado de polémica, lo ha puesto en el centro de la conversación nacional.

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Si bien, en sus diferentes transmisiones WestCol ha dado de que hablar por sus declaraciones también ha ocurrido con cada uno de sus invitados. Hace pocas semanas uno de los protagonistas fue Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, quien respondió a varias de las dudas que tenía el streamer e incluso tuvo tiempo para mostrar algunos de los espacios con los que cuenta la Casa de Nariño.

Esta no es la úncia sorpresa que tiene preparada para sus fanáticos, pues el siguiente invitado es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, transmisión que se llevará a cabo este 10 de mayo a las 4 pm, siendo esta una de las más esperadas, pues tendrá lugar en la fina El Ubérrimo, conocida propiedad del político.

Sin embargo, un día antes de la entrevista planeada los problemas empezaron a aparecer, luego de que el creador de contenido confirmara que estaba siendo hackeado, situación que al parecer, no le había ocurrido: “Nunca había vivido la experiencia de que me hackearan de esta magnitud y estas alturas de la vida. Justo antes de anunciar el stream con Álvaro Uribe Vélez, boom cuenta hackeada, ¿coincidencia?, ¿coincidencia? Dejémoslo al criterio de cada persona, ok. Lo único que yo sé es que el gobierno es una cosa de locos".

¿Quién es la novia de WestCol?

Lo que comenzó como un secreto a voces terminó por dar que hablar las redes. Luisa Castro y WestCol confirmaron que son, oficialmente una pareja. Tras meses de especulaciones y pistas en sus transmisiones, la reconocida creadora de contenido y modelo paisa decidió darle una nueva oportunidad al amor junto al ‘streamer’. Este noviazgo une a dos audiencias con varios seguidores en internet.