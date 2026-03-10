Piter Albeiro hizo promesa si Abelardo de la Espriella elige a esta mujer como su fórmula vicepresidencial, ¿de quién se trata?

Piter Albeiro continúa demostrando que es mucho más que un contador de chistes. En este 2026, el humorista combina la celebración de sus 30 años de trayectoria artística con su imparable faceta como empresario en los Estados Unidos. Entre giras internacionales que agotan entradas en tiempo récord y el manejo de su exclusiva flota de vehículos en Florida, el comediante santandereano se mantiene como una de las figuras más queridas y respetadas del entretenimiento nacional.

Le puede gustar: Marbelle se burló de la quemada de Daniel Quintero en elecciones, “presidente de su casa”

Desde hace varios meses Piter Albeiro ha demostrado su apoyo a Abelardo de la Espriella, siendo su candidato favorito para las próximas elecciones presidenciales, siendo un apoyo que va más allá de las redes sociales.

Luego de la jornada de elecciones que se adelantó durante el 8 de marzo, tanto Paloma Valencia como Claudia López ingresaron a la contienda electoral, sumándose así a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda, quien recientemente reveló que su fórmula vicepresidencial es la senadora indígena Aída Quilcué, mientras que De la Espriella el próximo jueves daría a conocer el nombre de quien lo acompañaría si llega a la Casa de Nariño. Sin embargo, antes de que esto ocurra, el humorista no dudó en referirse a este tema incluso apuesta por María Fernanda Cabal:

"Ojalá y la Vice de Abelardo sea María Fernanda Cabal salgo en bola por todo la cuadra y que estos judios vecinos míos me llamen la policía jaja", fueron las declaraciones expuestas por parte de Piter Albeiro.

¿Quién es la esposa de Piter Albeiro?

La pareja de Piter Albeiro es Isabel Brazón, una comunicadora social venezolana, que al parecer había decidió radicarse en Miami con el fin de emprender nuevos rumbos y seguir adelante con cada uno de sus proyectos.

Además, Brazón ha logrado destacarse en la esfera del entretenimiento estadounidense, teniendo así la oportunidad de compartir con algunas figuras en diversos eventos. Sin dejar de lado que también haría parte de las empresas que Piter Albeiro debido a su experiencia y conocimientos.