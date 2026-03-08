Piter Albeiro hizo advertencia sobre Roy Barreras para que nadie se sorprenda: “Pilas ahi”

Roy Barreras es uno de los candidatos en la consulta ‘Frente por la vida’, donde compite con Daniel Quintero, Martha Viviana Bernal, Héctor Elías Pineda y Edison Lucio Torres.

Al respecto, Piter Albeiro dio a entender que ve a Roy Barreras como el vencedor de esta consulta a pesar de no ser el favorito según las encuestas.

Iván Cepeda no pudo hacer parte de esta consulta por una decisión 6 a 5 del Consejo Nacional Electoral (CNE) por haber competido en la consulta del 26 de octubre. Por esta razón, Cepeda competirá directamente en primera vuelta, mientras que Roy Barreras competirá en la consulta.

Al respecto, el humorista Piter Albeiro, utilizó sus redes sociales para señalar que no le sorprendería que Roy Barreras gane la consulta, no solamente por el poder de la maquinaria, sino porque él fue un estratega del Gobierno Petro, así que tiene toda la experiencia para saber cómo actuar:

“Me atrevo a decir que hoy Roy Barreras les va a mostrar lo que es el poder de las maquinarias, en las encuestas no marcaba ni el 1%. En la noche ni se sorprendan. No tengo dudas, fue uno de los estrategas de la campaña del actual gobierno, sabe lo que hace. Pilas ahi”.

¿Qué dice Roy Barreras sobre la consulta?

En una entrevista con El Tiempo, Roy Barreras dejó claro que su propósito es gobernar a Colombia para terminar con la polarización y buscar entre todos, lo que sea mejor para el país.

“En el primer año del gobierno Petro fui yo quien armó la coalición más grande que ha tenido cualquier presidente y en el primer año. Como yo sé gobernar con todos, porque respeto las instituciones, todas las reformas se aprobaron (...) Cuando yo me fui del Gobierno se rompió la coalición y hoy hay una pelea entre el presidente, el congreso, las cortes, los gobernadores, los alcaldes, para unir el país. Por ejemplo, yo voy a unificar el periodo de presidente, alcaldes y gobernadores, quiero que los actuales alcaldes y gobernadores gobiernen conmigo cuatro años hasta el 2030. No puede seguir cada cual con un plan de desarrollo por su lado, unir a Colombia”, fueron las palabras de Roy Barreras.