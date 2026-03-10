Marbelle se burló de la quemada de Daniel Quintero en elecciones, “presidente de su casa”

Marbelle continúa siendo un imán de visualizaciones y debates en el entretenimiento colombiano. Entre su vigencia musical y su papel como influenciadora de opinión, la cantante bogotana ha sabido capitalizar la controversia para mantenerse en el centro de la conversación. En un año marcado por la tensión electoral, sus declaraciones vuelven a ponerla bajo la lupa, demostrando que, ya sea por su música o por sus posturas políticas, es imposible que pase desapercibida para la opinión pública.

Durante varias semanas Marbelle estuvo ausente de sus redes sociales, sin embargo, durante la noche del 8 de marzo volvió a aparecer demostrando su inconformismo frente al ‘look’ que lució Verónica Alcocer durante la jornada electoral asegurando que se parecía a un hombre e incluso que desde allí buscaba volver a enamorar a Petro.

Sin embargo, Alcocer no fue la única víctima frente a las declaraciones de Marbelle, pues la cantante no pasó de largo a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y quien aspiraba a llegar a la contienda por la presidencia de Colombia, pero los votos terminaron siendo insuficientes para oficializar su candidatura.

“Con eso le alcanza para ser el presidente de su casa .. en su mundo imaginario“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Marbelle. Cabe resaltar que las palabras de la cantante se dieron luego de que un medio de comunicación diera a conocer que Daniel se quemó dos veces en las consultas presidenciales. Además, no es la primera vez en que la artista termina demostrando su molestia con Quintero y su acciones cuando de política se trata.

¿Quién es la hija de Marbelle?

Rafaella Chávez, la hija menor de Marbelle, ha logrado construir una identidad propia que va mucho más allá de ser “la hija de la reina”. A sus 24 años, la joven no solo heredó el talento vocal y la belleza de su madre, sino que se ha consolidado como una exitosa creadora de contenido enfocada en el estilo de vida, el bienestar y el empoderamiento femenino. Tras su paso por la actuación en la gran pantalla, hoy utiliza sus plataformas para mostrar una faceta mucho más espiritual y madura, alejándose de las polémicas políticas de su madre para centrarse en su carrera como figura de la moda y la estética en Colombia.