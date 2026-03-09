Abelardo de la Espriella revela la fecha en la que dará a conocer su fórmula vicepresidencial: “Será una sorpresa”

Tras finalizar las elecciones al Congreso de la República y los resultados de las consultas interpartidistas, los candidatos a la presidencia se preparan para la contienda electoral que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo. Uno de lo candidatos con mayor intención de voto, Abelardo de la Espriella, pasó por los micrófonos de Mañanas Blu.

Lea también: Los ‘influencers’ quemados en las elecciones legislativas y los que dieron el salto al Congreso de la República

El abogado penalista en entrevista con Néstor Morales, dio a conocer su opinión tras los resultados que obtuvo Paloma Valencia como ganadora de la consulta de la derecha.

“La votación es muy buena, ni más faltaba, pero esto apenas comienza hoy, yo no estaba en el tarjetón. Lo de la doctora Paloma y el Centro Democrático es muy bueno, como también la votación del Pacto Histórico; tenía razón yo cuando decía que no había que dejar solo al ruedo a Cepeda, que teníamos que tener candidatos desde el año pasado”, expresó el candidato.

Sin embargo, De la Espriella dio a conocer la fecha en la que revelará su fórmula vicepresidencial y el lugar en donde lo hará.

“Yo voy a inscribir mi candidatura el día jueves (12 de marzo) en Cali con más de 19 mil personas en la Plaza de Toros y además de eso voy anunciar mi fórmula vicepresidencial. Les quiero recordar que cuando el ingeniero Rodolfo Hernández aspiró, llevaba una lista, no la sacó adelante, se ahogó y aún así pasó a segunda vuelta y obtuvo 11 millones de votos”, señaló de la Espriella quien aseguró que no será caleño su fórmula ni dejó ver si era hombre o mujer.

Le puede interesar: Vicky Dávila ‘explotó’ con periodista y le lanzó madrazo luego de ‘quemarse’ en la Consulta

Aunque reconoció la importante de votación de Paloma, el abogado dejó claro que “no todo está escrito y la campaña presidencial empieza hoy”. Igualmente pidió respeto por la senadora del Centro Democrático y el partido.

“No acepto ni admito ningún ataque contra Paloma Valencia ni contra el Centro Democrático. No puede ser que nosotros caigamos en eso, rechazo cualquier señalamiento contra ellos. Han habido ataques de la militancia hacia acá y de aquí hacia allá”, aseveró el candidato a Blu Radio.

Por otro lado, al ser consultado por sus polémicas declaraciones que fueron tachadas como homofóbicas hacia Juan Daniel Oviedo, Abelardo contestó:

“Yo no ataqué a Juan Daniel Oviedo. Yo no pensé en su condición sexual, yo cuando dije que había cosas que no me gustaban de Juan Daniel, me refería que a él le gustaban cosas del gobierno de Petro y mamando gallo con su voz que yo no sabía que era un problema de salud, yo me enteré de eso fue después. Yo soy un tipo espontáneo, yo no hago esos cálculos, yo no tengo ningíun problema con la condición sexual de él ni de nadie, tengo amigos gays”.

Finalmente, el candidato de ‘Defensores de la Patria’ dejó abierta la posibilidad de apoyar a Paloma Valencia, en dado caso que fuera ella quien pase a segunda vuelta o viceversa si es él quien gana.