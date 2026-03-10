“No lo doy por plata”: Hija de Diomedes atacó a viuda de Martín Elías tras criticarla por ‘quemarse’ en elecciones

La derrota electoral de Lily Díaz, hija del cantante Diomedes Díaz, en las elecciones al Congreso de 2026 no solo generó comentarios políticos, sino que también reavivó una vieja tensión familiar.

Luego de conocerse que la empresaria no alcanzó el umbral para llegar a la Cámara de Representantes por el Atlántico, con apenas 3.545 votos, la también empresaria Dayana Jaimes publicó un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta hacia su excuñada.

A través de su cuenta en X, Jaimes escribió una frase que rápidamente se viralizó: “Siempre lo he pensado: ser viral, tener likes o ser influencer, no es lo mismo que tener el respaldo en VOTOS”.

El mensaje apareció pocas horas después de que se conocieran los resultados del preconteo electoral divulgado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo que llevó a muchos usuarios a asumir que estaba dirigido a Lily Díaz.

La reacción no tardó en llegar. Aunque no mencionó directamente a Jaimes, Lily respondió desde su cuenta de Instagram con un comentario que también fue interpretado como una réplica: “Gracias a Dios siempre he sido una mujer trabajadora y no ando dándolo por plata ni por cargos públicos por pagos con la credicuca”, escribió.

El intercambio volvió a poner en evidencia la tensión que desde hace años existe entre ambas, relacionada con diferencias familiares tras la muerte del cantante vallenato Martín Elías. El cruce de mensajes rápidamente se volvió tendencia entre seguidores del vallenato y usuarios de redes sociales, quienes debatieron sobre la rivalidad entre las dos figuras públicas vinculadas a la familia del “Cacique de La Junta”.

¿Qué dijo Lily Díaz tras ‘quemarse’ para la Camara?

Tras conocerse los resultados, Lily Díaz publicó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo a quienes apoyaron su campaña y destacando la experiencia que significó su incursión en la política.

“Yo hoy me despierto agradecida, afortunada de poder haber tenido la posibilidad de hacer este ejercicio tan lindo de la política que no tiene nada que ver con lo económico, sino con el don de servicio”, expresó.

Aunque su candidatura generó expectativa por el peso simbólico del apellido Díaz dentro del vallenato y la cultura popular, los números del preconteo reflejaron que ese reconocimiento no se tradujo en respaldo suficiente en las urnas.