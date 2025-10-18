Abogada del audio de Betsy Liliana rompe el silencio y contó por qué Dayana Jaimes le teme

Han pasado más de dos semanas desde que las redes sociales estallaron por la disputa pública entre Lily Díaz, hija del recordado cantante Diomedes Díaz, y Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías. El enfrentamiento, que se originó tras la filtración de una fotografía comprometedora, continúa generando repercusiones mediáticas y nuevas declaraciones.

En un video publicado en sus redes sociales, la joven relató su versión de los hechos y compartió audios atribuidos a Dayana Jaimes, donde se escuchan mensajes cargados de reproches y descalificaciones.

“Yo a ti no te dañé ningún matrimonio, ridícula. Deja de ser tan payasa y ubícate”, se escucha en una de las grabaciones. En otro fragmento, Jaimes enfatiza: “Yo soy la viuda de Martín Elías Díaz; en cambio, tú eres la que dejaron. Te dejaron por una moza que hoy tiene el papel de señora”.

La viuda de Martín Elías, por su parte, negó tener una relación actual con Escorcia y aseguró que no depende económicamente de ningún hombre.

“Yo no tengo nada con ese hombre, yo trabajo, no necesito embarazarme para que me mantengan”, dijo en su defensa.

El intercambio de mensajes encendió las redes sociales, donde miles de usuarios tomaron partido y difundieron memes, opiniones y videos sobre el caso. Ante el revuelo, la madre de Lily, Betsy Liliana, también intervino con un video que rápidamente se volvió viral.

En su mensaje, la mujer quien fue pareja de Diomedes Díaz, lanzó fuertes críticas contra Dayana Jaimes, a quien acusó de haber traicionado la confianza de su hija.

Sus declaraciones dividieron opiniones, pero también impulsaron su nombre nuevamente en redes, donde ganó miles de seguidores en pocas horas. Incluso, en un pódcast reciente, una abogada que trabaja con Betsy Liliana contó que el revuelo ha despertado interés en sus servicios jurídicos:

“Desde 2023 he logrado la libertad de más de dos mil personas en Colombia. Me tienen miedo por mi defensa y por los resultados. Ahora me llegan muchos mensajes por minuto. La gran Betsy Liliana es única”, dijo entre risas.

Aunque el enfrentamiento ha generado una ola de comentarios y controversia, ni Lily Díaz ni Dayana Jaimes han anunciado acciones legales concretas hasta el momento. Lo cierto es que el episodio evidencia, una vez más, cómo las redes sociales se han convertido en escenario de conflictos personales que trascienden la vida privada y se transforman en fenómenos virales en cuestión de horas.