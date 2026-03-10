Así va el tarjetón para la primera vuelta presidencial: Estos son los candidatos perfilados hasta este momento

Ciudadanos, jurados de mesa y autoridades participaron en la jornada electoral en Antioquia, donde se eligió el nuevo Congreso y se realizaron consultas interpartidistas. (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia - 8 de marzo de 2026)

Si las elecciones presidenciales fueran hoy, el tarjetón de la primera vuelta después de las consultas contaría con 16 aspirantes buscando llegar a la Casa de Nariño. Aunque el mapa político colombiano aún no es definitivo y falta la confirmación de la Registraduría, la lista que arrancó con 91 precandidatos se redujo luego de la jornada electoral del 8 de marzo, perfilando un tarjetón amplio con ganadores de consultas, independientes y líderes avalados por firmas.

Este tablero preliminar es el resultado de una jornada electoral que no solo definió el Congreso, sino que otorgó legitimidad a tres figuras específicas a través del voto popular, mientras que otros 13 nombres hasta este momento siguen asegurando su permanencia en la contienda después de evitarse el filtro de las urnas de marzo por diversas razones estratégicas y legales.

El pulso de las consultas: Los ganadores del 8 de marzo

Tras las consultas, Paloma Valencia se posicionó como la figura con mayor caudal electoral del país tras ganar la “Gran Consulta por Colombia” con 3.236.286 votos, consolidando el bloque de centro-derecha.

Por su parte, Claudia López aseguró su lugar al imponerse en la “Consulta de las Soluciones” con 574.670 de sufragios. En el sector de izquierda, el “Frente por la Vida” entregó la victoria al exembajador Roy Barreras, quien superó a Daniel Quintero en una medición que, sin embargo, reportó la menor participación ciudadana de la jornada con 257.037 de votos para este.

Estos son algunos de los 16 candidatos más sonados para la Presidencia: así quedaría el tarjetón hoy un día después de las consultas

Aspirantes directos y el impacto del Consejo Nacional Electoral

Fuera de las urnas de este domingo, 13 candidatos mantienen su intención de voto para mayo. La configuración de este bloque se vio alterada por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto a Iván Cepeda. La exclusión del congresista del Pacto Histórico de la consulta interpartidista forzó a que otras figuras de la izquierda y sectores afines, como Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo y Clara López, no participaron en las votaciones de ayer para enfocarse directamente en la primera vuelta.

En la orilla opuesta, líderes como el abogado Abelardo de la Espriella, el exalcalde Sergio Fajardo y el exministro Daniel Palacios figuran en el tarjetón luego de decidir no integrarse a coaliciones previas. También a esta lista se suman exintegrantes del gabinete nacional como Mauricio Lizcano y Luis Carlos Reyes, quienes buscan competir con una plataforma independiente.

El mapa electoral se completa con perfiles que cuentan con diversos respaldos políticos y ciudadanos, entre ellos Maurice Armitage, exalcalde de Cali, Miguel Uribe Londoño, quien ya oficializó su campaña con el partido Demócrata Colombiano, luego de salirse y tener disputas con el Centro Democrático, elempresario Santiago Botero, reconocido por diversas polémicas, el excontralor Felipe Córdoba y los candidatos Carlos Caicedo y Sondra Macollins.