¿Cariño o paternalismo? El polémico video de Sergio Fajardo con Jennifer Pedraza que incendió las redes

El triunfo electoral de Jennifer Pedraza, quien aseguró su permanencia en el Senado con 78.550 votos, siendo la cuarta del partido con mayor numero de sufragios este 8 de marzo de 2026, quedó envuelto en una controversia digital luego de la difusión de un video de celebración. El foco de las críticas apunta a Sergio Fajardo, candidato presidencial y exgobernador de Antioquia, por un gesto físico hacia la congresista que diversos sectores han calificado como “paternalista” e inapropiado para el trato entre colegas políticos.

En las imágenes compartidas por el propio Fajardo, se observa al político felicitar a Pedraza mientras le sostiene el rostro con ambas manos y le dedica palabras de reconocimiento. El video, que buscaba resaltar el liderazgo de la joven senadora dentro de la coalición Ahora Colombia, generó una reacción inmediata en plataformas como X, donde se cuestionó la asimetría y el exceso de confianza en el trato hacia una mujer con poder político propio.

El video de la discordia: el contacto físico que desató la polémica

Durante la grabación, Fajardo se refiere a Pedraza como la “cabeza y el futuro” de la colectividad Dignidad y Compromiso. “Tremenda mujer. Representa todo lo que nosotros queremos para Colombia. Me da mucha alegría estar acá contigo y poderte dar consejos de vez en cuando”, afirmó el exalcalde de Medellín mientras mantenía sus manos sobre la cara de la congresista.

Aunque el tono de Fajardo pretendía ser de respaldo y afecto, la naturaleza del gesto fue interpretada por analistas y usuarios de redes sociales como una muestra de condescendencia. El hecho de que un líder masculino de mayor edad recurra al contacto físico invasivo para validar el triunfo de una mujer, quien obtuvo una de las votaciones más significativas del sector, se convirtió en el eje de la discusión sobre las dinámicas de género en la política colombiana.

“¿Es una mujer adulta?”: la dura crítica de Carolina Sanín

Una de las voces más contundentes en el debate fue la de la escritora Carolina Sanín, quien no tardó en señalar la conducta de Fajardo como inaceptable. A través de su cuenta de X, Sanín defendió la autonomía de Pedraza y exigió un trato profesional que no se vea empañado por actitudes infantilizantes.

“Jennifer es una política buenísima y una feminista de primera línea. Y una mujer adulta que no está emparentada con este señor. No es aceptable el gesto paternalista del político que le agarra la cara entre las manos”, sentenció Sanín en su publicación.

La escritora hizo énfasis en que la relación entre ambos es estrictamente política y que gestos de esta índole refuerzan estereotipos donde las mujeres jóvenes requieren la “guía” o el “tutorazgo” físico y emocional de figuras masculinas tradicionales. “Seamos tratadas SIEMPRE como adultas y como feministas”, concluyó la autora.

A pesar de la polémica externa, Jennifer Pedraza se ha centrado en agradecer el respaldo popular que le permitirá ocupar una curul en el periodo 2026-2030. La senadora electa atribuyó su éxito a una campaña impulsada por jóvenes, trabajadores y sectores de la salud, alejándose de las maquinarias tradicionales.

La discusión sobre el “gesto paternalista” permanece activa, poniendo de relieve la sensibilidad ciudadana frente a las microagresiones o comportamientos que, bajo la apariencia de afecto, podrían invisibilizar el peso político individual de las mujeres en el poder.