Dayana Jaimes le envió alentador consejo a Sonia Restrepo tras la partida de Yeison Jiménez: “volverá a soñar”

Martín Elías fue un talentoso cantante de música vallenata proveniente de la cuna del mismo género, Valledupar. Reconocido por su potente voz, carisma en el escenario y su prometedor futuro, el hijo del legendario Diomedes Díaz, perdería su vida trágicamente a temprana edad.

El joven, que siguió los pasos de su padre, se convirtió en uno de los máximos exponentes de la nueva ola del vallenato, conectando con millones de fanáticos en todo el país e incluso empezó a resonar por fuera del mismo. Martín Elías partiría del mundo terrenal el 17 de abril del 2017 al sufrir un accidente automovilístico, dejando un gran vacío en la industria musical.

En cuanto a su vida personal, el cantante estaba casado con Dayana Jaimes, a quien el cantante apodaba cariñosamente como la“Mona Linda”, dicha relación es recordada como uno de los romances más mediáticos y sentidos del mundo vallenato. Se casaron en 2014 y fruto de su unión nació Paula Elena, su única hija juntos.

Tras la trágica muerte del artista, Dayana se ha encargado de mantener vivo su legado, aunque en años recientes también ha compartido reflexiones honestas sobre las complejidades de su matrimonio, mencionando que, a pesar del inmenso amor que se tenían, enfrentaron retos y errores como cualquier pareja.

Dayana Jaimes le dio mensaje de apoyo a Sonia Restrepo por la pedida de Yeison Jiménez

Recientemente, con motivo de la partida de Yeison Jiménez, Dayana se solidarizó públicamente con la esposa de este, Sonia Restrepo, enviándole un emotivo mensaje de fortaleza por medio de sus rede sociales basado en su propia experiencia atravesando un duelo bajo el ojo público.

“Sonia guarda los más hermosos recuerdos al lado de Yeison, QEPD. Junto a él logró cumplir muchos sueños, y sé que este dolor que hoy siente, esta ausencia tan profunda, más adelante se transformará en un amor lleno de agradecimiento”, expresó.

Añadiendo:“Hoy le corresponde construir su vida nuevamente, no solo por ella, sino también por sus tres hijos, frutos de ese gran amor. Siempre pienso en ella y sé que todo lo que hoy está viviendo pasará; volverá a soñar y volverá a reír. Siempre vivirá orgullosa de esa huella que él dejó aquí en la tierra”.

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

La esposa de Yeison Jiménez es Sonia Restrepo, con quien el cantante llevaba más de 10 años de relación. La pareja se conoció durante un concierto del hombre en Manizales, siendo estos los inicios de su carrera, aunque en principio no sucedió nada, semanas más tarde comenzaron a salir y posteriormente entablaron un noviazgo a distancia, ya que Jiménez se encontraba en Bogotá.

Meses más tarde, Yeison le pidió a su pareja vivir con él en Bogotá, junto a la hija de Sonia, Camila, y años más tarde le dieron la bienvenida a Thaliana y posteriormente llegó Santiago, su segundo hijo juntos.