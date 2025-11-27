Dayana Jaimes reveló la razón por la que no tiene una relación estrecha con la familia de Martín Elías

Martín Elías fue un talentoso cantante de música vallenata proveniente de la cuna del mismo género, Valledupar. Reconocido por su potente voz, carisma en el escenario y su prometedor futuro, el hijo del legendario Diomedes Díaz, perdería su vida trágicamente a temprana edad.

El joven, que siguió los pasos de su padre, se convirtió en uno de los máximos exponentes de la nueva ola del vallenato, conectando con millones de fanáticos en todo el país e incluso empezó a resonar por fuera del mismo. Martín Elías partiría del mundo terrenal el 17 de abril del 2017 al sufrir un accidente automovilístico, dejando un gran vacío en la industria musical.

En cuanto a su vida personal, el cantante a su corta edad se alcanzó a casar en dos ocasiones, en primer momento con Caya Varón, madre de su primogénito, Martín Elias Jr. Para el 2014 contrajo matrimonio con Dayana Jaimes, madre de su hija, Paula, y quien se ha visto en lo corrido de este año, envuelta en una fuerte polémica con otro integrante de la familia Díaz.

Hacia el mes de abril salió a la luz el rumor de que Jaimes, habría tenido un romance con el esposo de su cuñada, Lili Díaz, hija del Cacique y la famosa doctora Betsy Liliana. Después de lo mucho que escaló el problema, la viuda de Martín Elías por medio de sus redes sociales tomo el espacio para responder una pregunta en relación con la familia:

“Quiero que entiendan algo: cuando Martín falleció, muchas cosas cambiaron, amigos que teníamos en ese momento dejaron de ser amigos, y desaparecieron para siempre de la vida de Paula y de la mía, cosa que le agradezco a Dios, porque nunca fueron amigos”, escribió. La viuda del artista decía que ha atravesado cambios tanto en lo personal como en lo familiar y que a pesar de que se distanció de la familia Díaz, expresó la disposición de que su hija los tenga presentes.

“Muchos familiares de Martin se alejaron, y digamos que cada uno está haciendo su vida, yo me dediqué a construir nuevamente mi vida con Paula y siempre Paula va a estar unido a ellos, no por mí, sino por el tema de que Paula es su familia. Con algunos estoy inmensamente agradecida, les tengo un gran aprecio”, añadió.