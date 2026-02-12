Hija de Marbelle mostró el accidente que vivió en su hogar entre lágrimas

Marbelle es una conocida cantante de música popular que cuenta con una amplia experiencia en la industria del entretenimiento, llevando su música a diferentes zonas del país. Sin embargo, la artista sigue dando de qué hablar por sus polémicas declaraciones en contra de Gustavo Petro, generando su apoyo a la derecha colombiana, especialmente a Álvaro Uribe.

En medio de su matrimonio con Royne Chávez, Marbelle le dio la bienvenida a su hija, Rafaella, quien estaría sobre sus 23 años de edad. Aunque Chávez falleció a causa de un cáncer, lo cierto es que la cantante se convirtió en madre soltera, buscando darle lo mejor de sí a su hija, quien es lo más importante para ella.

Desde hace un tiempo, Rafaella decidió vivir sola con el fin de seguir creciendo personal y profesionalmente y, a pesar de ello, ha fortalecido su relación con su mamá, Marbelle, con quien suele compartir constantemente y quien se ha convertido en su mayor inspiración, ya que la joven también decidió seguir el camino de la música, buscando conocerse a través de las redes sociales.

En medio de una de sus más recientes publicaciones, Rafaella dio a conocer el accidente que vivió en su hogar. De acuerdo con lo mencionado por la hija de Marbelle, mientras lavaba su ropa, terminó golpeándose con un tacón en uno de los lados de su nariz a tal punto que se ocasionó una herida, la cual terminó mostrando en sus redes sociales en medio de lágrimas, recibiendo así varios mensajes de apoyo e incluso consejos para una buena cicatrización en su nariz.

“Gracias a todos por sus mensajes. Fue la cosa más random, la forma más inesperada de accidente; lo último que imaginé es que esto me iba a pasar a mí”, fueron las declaraciones que añadió la hija de Marbelle.

¿Quién es la expareja de Marbelle?

Marbelle, luego de más de seis años de relación con Sebastián Salazar, confirmó su ruptura con el futbolista asegurando que su decisión se dio en los mejores términos. Incluso la cantante aseguró que siguen teniendo contacto por algunos proyectos, deseándole lo mejor al otro.

Además, se conoció que durante este tiempo junto a la ahora expareja tuvo planes de matrimonio e incluso de tener hijos juntos. Por lo pronto, ambos no tendrían una nueva relación, sino que se darían un tiempo para sanar y estar enfocados en sus respectivas carreras profesionales.