Marbelle no bajó de “estúpido y corrupto” a Daniel Quintero por video de su campaña presidencial

Más allá de su trabajo en el mundo del entretenimiento, la cantante vallecaucana Marbelle, se ha posicionado como una de las figuras públicas que más le hace oposición al Gobierno de Gustavo Petro y a quienes siguen a cabalidad sus ideales políticos. Precisamente la intérprete de ‘Collar de Perlas’ generó gran discusión en redes luego de arremeter contra Daniel Quintero por un video relacionado con su candidatura a la Presidencia en 2026.

Desde que culminó su periodo en la Alcaldía de Medellín, Quintero dio puesta en marcha a su campaña para reemplazar a Petro en la Casa de Nariño, siendo consciente de que es una de las principales fichas de la izquierda para mantener los ideales del “Cambio”.

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín

Justamente dentro de las estrategias que ha empezado a ejecutar para posicionar su imagen resalta la realización de varios videos en los que Quintero se va en lance y ristre contra quienes le han hecho oposición, dentro de ellos Federico Gutiérrez, y algunos referentes del Centro Democrático como María Fernanda Cabal.

Fue precisamente uno de los clips de Daniel Quintero los que causó gran indignación en Mureeen Belky Ramírez, mujer que respondió a las imágenes con las siguientes palabras: “En estupidez y en corrupción”. Estas fueron las palabras del exburgo maestre de la capital de la montaña:

“Todo les está saliendo mal, entre más nos atacan, más crecemos, porque la verdad está de nuestro lado. Detrás de esto, lo que hay es un intento para pararnos, porque saben que nosotros vamos a resetear la política. Un control al suprimir, eso es lo que hay que hacer con la política en Colombia, eso es lo que hay que hacer con la justicia en Colombia, con las notarias, Cámaras de Comercio y curadurías. (...) Lo que más les preocupa es que yo he sido el que ha denunciado la corrupción dura en este país, como nadie yo me he enfrentado a los poderes más mafiosos y corruptos de este país, fui quien denunció a Hidroituango”, afirmó Quintero.

“Nos fortalecimos en medio de los ataques y los insultos que nos hicieron en aquel momento. (...) Nosotros somos los únicos que les podemos ganar la Presidencia. (...) La gente no es boba y sabe lo que está pasando, ellos saben quiénes son los poderosos que se creían los dueños de absolutamente todo. (...) Esto es sin precio y sin miedo, vamos para adelante”, añadió.