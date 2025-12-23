Hija de Marbelle confesó la tensa situación que vivió en zona de Bogotá, “me empuja y se hace delante de mí”

Marbelle con el paso de los años ha logrado construir una amplia carrera en la industria del entretenimiento que le ha permitido no solo conocerse en diferentes ciudades de Colombia, sino también siendo parte de diferentes ‘realities’ de canto. Más allá de sus logros profesionales para la bonaverense lo más importante es su hija, Rafaella, quien estaría sobre sus 23 años de edad, dedicándose a la música y también a la actuación.

Si bien, Rafaella se dio a conocer en la esfera de la actuación, luego de darle vida al papel de su mamá en su niñez en su propia telenovela autobiográfica ‘Amor sincero’. Lo cierto es que hace poco tiempo decidió hacer los miedos a un lado y dedicarse de lleno a la música, la cual ha sido su gran pasión desde que era una niña, por supuesto, contando con el apoyo de su mamá.

A través de sus redes sociales, la hija de Marbelle se ha encargado de compartir varios de sus nuevos proyectos y la emoción por esta nueva etapa de su vida. Sin embargo, no todo ha sido felicidad en esta época navideña, pues Rafaella compartió el mal momento que vivió mientras que pagaba el parqueadero: “La señora por no hacer la fila para pagar el parqueadero me empuja y se hace delante de mí. Cuando le pido un poco de respeto se me acerca a 2 cm de mi cara y me insulta, por lo que me veo obligada a sacar el celular para grabar. Es increíble que tengamos que vivir con una cámara encendida todo el tiempo para que cosas como estas no pasen”.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez en que la hija de Marbelle vive y expone este tipo de situaciones a través de sus redes sociales, dejando ver que busca tener una actitud de calma y paz frente a estos hechos, esto sin faltar el respeto.

Rafaella Chávez redes sociales de Rafaella Chávez

¿Quién es la expareja de Marbelle?

Marbelle luego de más de seis años de relación con Sebastián Salazar, confirmó su ruptura con el futbolista asegurando que su decisión se dio en los mejores términos. Incluso la cantante aseguró que siguen teniendo contacto por algunos proyectos, deseándole lo mejor al otro.

Además, se conoció que durante este tiempo junto a la ahora expareja tuvo planes de matrimonio e incluso de tener hijos juntos. Por lo pronto, ambos no tendrían una nueva relación, sino dándose un tiempo para sanar y estar enfocados en sus respectivas carreras profesionales.