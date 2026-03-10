Así es el apartamento de Claudia López ¿entre lujos y dinero?

Claudia López continúa siendo el eje de gravedad de la política bogotana y una de las cartas más determinantes de cara a la contienda presidencial de 2026. Tras su paso por la Alcaldía de Bogotá, la líder de la Alianza Verde ha mantenido un perfil activo y vigilante, consolidándose como una de las críticas más agudas de la actual administración nacional desde un sector independiente. Su discurso, marcado por la defensa de la infraestructura especialmente el Metro de Bogotá y el impulso de la educación superior, resuena hoy con una fuerza renovada entre quienes buscan una alternativa de centro que combine gestión técnica con carácter.

A pocos meses de las presidenciales, Colombia ya tiene definido el equipo que legislará desde el Capitolio y a los ganadores de las consultas que buscarán suceder al actual Gobierno. La jornada de este 8 de marzo no solo renovó el Congreso, sino que despejó el camino de cara al 31 de mayo, marcando el inicio de una campaña relámpago donde cada voto contará. Con las cartas sobre la mesa, la nación ahora se prepara para decidir su rumbo en una elección que tiene al país en vilo.

Sin sorpresas y con un respaldo contundente en las urnas, Claudia López ratificó su favoritismo y se convirtió oficialmente en candidata presidencial. Tras imponerse con una ventaja indiscutible sobre su rival de coalición, la exalcaldesa inicia ahora una carrera contrarreloj de ocho semanas para romper el techo de las encuestas. Su principal desafío será seducir a los votantes indecisos y consolidar una estructura nacional que le permita llegar con opciones reales de triunfo a la primera vuelta, en una contienda que no da tregua.

¿Dónde vive Claudia López?

Claudia López llamó la atención luego de que terminara siendo la protagonista de uno de los videos de ‘El man de los arriendos’, tanto así que reveló que vive en la localidad de Chapinero, queriendo así estar cerca de los ciudadanos: “Cuando pagaba, pagaba como un millón y medio. Decidí ahorrar para mi casita (...) Vivo aquí en el parque de los hippies siempre he vivido aquí desde que me fui a vivir sola”.

La candidata a la presidencia cuenta con una vista predilecta de esta zona, con las plantas terminan siendo las protagonistas de su sala, así como también una amplia biblioteca, donde predominan los tonos cálidos. López, quien reside con su pareja, Claudia Lozona mostró algunas de las habitaciones de su hogar, así como también su cocina donde los colores tienden a lo austero. Sin dejar de lado, que en su estudio y lugar de trabajo también cuenta con otra biblioteca.