Marbelle tildó de “hombre” a Verónica Alcocer para así gustarle a Gustavo Petro

Marbelle se consolida como una de las artistas más polifacéticas y vigentes del entretenimiento nacional, logrando que su voz y su personalidad frontal nunca pasen inadvertidas. Desde el fenómeno de ‘Amor sincero’, la bioserie que batió récords de audiencia al narrar su vida, hasta su reciente éxito en los escenarios con el concepto de ‘Planchando el despecho’, la cantante ha demostrado una resiliencia artística envidiable. Más allá de su talento musical, su participación en formatos de telerrealidad como ‘MasterChef Celebrity’ y su rol como mentora en ‘La Descarga’ han reafirmado su capacidad para conectar emocionalmente con el público.

En este 2026, Marbelle continúa siendo el centro de la conversación, no solo por sus nuevos lanzamientos musicales, sino por su autenticidad al defender sus posturas, consolidándose como una figura que, para bien o para mal, es pieza fundamental del ADN cultural y mediático de los hogares colombiano, demostrando en varias ocasiones su molestia en contra de Gustavo Petro.

Durante la jornada electoral de este 8 de marzo, por supuesto, la familia presidencial fue la protagonista. Uno de los detalles que más llamó la atención tuvo que ver con la presencia de Verónica Alcocer, quien desde hace un tiempo no residía en Colombia, tanto así que en medio de los rumores de una separación, Petro terminó confirmación esta decisión que habría tenido lugar ya hace un buen tiempo.

Alcocer sorprendió con un ‘look’ fresco, pero también sorpresivo, pues lucía una camisa blanca, contando con una pañoleta en su cuello, jean azul oscuro y un peinado que resaltaba mucho más su rostro. Ante su aparición con Petro luego de varios meses, lo cierto es que las críticas no se hicieron esperar en contra de la Primera Dama, una de ellas tuvo como protagonista a Marbelle, quien aseguró: “Vestirse de hombre para gustarle al marido”, denotando que su descontento contra Petro sigue vigente así como también con su expareja, Verónica Alcocer.