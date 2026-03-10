Juanse Laverde reveló el consejo que le dio a Alexa Torres para que no se vuelva la nueva Yina Calderón

La tercera edición de La Casa de los Famosos Colombia ya va a completar tres meses de estar al aire y ya tiene un largo listado de eliminados, dentro de ellos el cantante Juanse Laverde, quien en entrevista con Publimetro Colombia reveló sus sensaciones del momento que vive el juego y de pasó le mandó un consejo crítico a Alexa Torres por sus comportamientos dentro del set.

Para 2018, J uan Sebastián Laverde enamoró a los colombianos con su talento y se llevó el premio final de la tercera temporada de ‘La Voz Kids’, bajo la batuta de Yatra, joven que aceptó este nuevo reto para mostrar una perspectiva actitudinal diferente a la que le tenían de cuando era solo un infante demostrando una madurez y argumentos que en algún momento lo llevaron a recibir una distinción en la reconocida revista Forbes por su influencia en las juventudes siendo parte de la lista de ‘70 Líderes del Futuro en 2023′, en la categoría ‘Voces Dígitales’,

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Duro ataque de Karola a Mariana Zapata: La tildó de ‘interesada’ y desató el caos por su supuesto romance con Eidevin

Juanse Laverde, cantante colombiano (Cortesía)

La vida de Laverde es todo un ejemplo de superación, ya que proviene de una familia humilde que habita el sur de Bogotá, más exactamente en la localidad séptima de Bosa; quienes hicieron hasta lo imposible para brindarle herramientas para que su talento destacara en la industria musical y ahora en la TV.

En entrevista para el diario gratuito más grande del mundo el joven dio a conocer los aprendizajes que recogió en esta experiencia y realizó un análisis sobre los comportamientos de polémicas participantes como Alexa Torres; además de dar su perspectiva de lo que siente, está afectando el juego:

“La pregunta es: ¿A costa de qué? A costa de qué las mentiras y la grosería, ¿Fama, dinero? Yo se lo dije a ella y fui muy claro, no importa que llegues a la meta, la cosa es cómo vas a llegar y eso se convierte en un dolor de cabeza siempre. Yo llevo 10 años en el medio y toda acción mala así te lleven a la meta convierte la meta en una pesadilla", afirmó Laverde.

“Si ella quiso reemplazar a Yina Calderón como ‘villana’, su juego está relacionado con lo que está pasando, no es un juego en el que gana la mejor persona, gana el que más inventa, el que más duro se tire al piso, el que más grite, el que menos argumentos tenga y hable mal. En los posicionamientos no argumentan, solo etiquetan sin razón alguna, en el que pelean por un huevo y por un cilantro. Les parece gracioso tirarme chistes homofóbicos”, añadió.

Esto le puede interesar 🟢📲>>> ¿Al fin?, Juanda Caribe fue sancionado en ‘La Casa de los Famosos’ por sus fuertes comentarios

Adicionalmente Juanse aseguró que lo que vivió en ‘Nuestra Tele’ lo está plasmando en su música y que irá lanzando de a poco canciones relacionadas con el tema, como el caso de ‘Narcisista’ en el que, asegura, puede servir como herramienta para amar a personas como Alejandro Estrada.