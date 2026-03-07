Duro ataque de Karola a Mariana Zapata: La tildó de ‘interesada’ y desató el caos por su supuesto romance con Eidevin

La tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ sigue sumando más tensión con el paso de los días. Lo que comenzó como una convivencia de “conocimiento” se ha transformado en un campo de batalla donde los sentimientos y las estrategias se confunden. El más reciente choque entre Mariana Zapata y Karola ha dejado claro que el corazón (o el juego) de Eidevin López es el nuevo epicentro del conflicto.

El detonante: Un beso y muchas dudas

La chispa se encendió tras un beso entre Mariana y el creador de contenido vallenato, Eidevin. Aunque el acercamiento fue catalogado por algunos como un “beso de broma” para despistar a otros compañeros como ‘Beba’, la reacción de Karola no se hizo esperar. La tensión escaló rápidamente en el área de los muebles, donde las cámaras captaron gritos e intercambios de alto calibre que, según testigos dentro de la casa, estuvieron a punto de pasar a los golpes si no fuera por la intervención de los equipos ‘Calma’ y ‘Tormenta’.

Karola, conocida por su personalidad directa, no ha ocultado su escepticismo frente a este romance. Durante los recientes posicionamientos, la cartagenera cuestionó la autenticidad de Mariana, sugiriendo que su actitud hacia Eidevin es “tibia” y que podría estar “estorbando” en la competencia al no mostrarse real. “No quiero que la gente piense que estoy montando competencia a otros ‘shippeos’”, se defendió Zapata, quien asegura que su conexión con el vallenato ha sido genuina, a pesar de la presión del encierro.

¿Estrategia de ‘shippeo’ o realidad?

¿Está Mariana Zapata usando el ‘shippeo’ como salvavidas?, para los seguidores del formato, la movida es clásica. Mariana, una empresaria e influencer con más de 4 millones de seguidores, sabe que las historias de amor aseguran tiempo en pantalla y el apoyo de los fans románticos. Sin embargo, la propia Mariana ha negado esta opción: “Yo ya estoy acá hace dos meses sin necesidad de un shipeo con nadie”.

Por otro lado, Eidevin parece estar más entregado a la causa. El actor ha confesado sentirse “especial” con Mariana, aunque también ha sufrido por las idas y venidas de la paisa, quien por momentos parece marcar territorio y en otros toma una distancia prudente.

Frente a esta situación, Karola decidió tomar distancia de Eidevin tras una conversación en la que le expresó su molestia por varios comentarios que él le comentaba sobre otras personas dentro de la casa. Además le recalcó que no quería saber si Mariana la percibía como “buena” o “mala” y que no quería seguir soportando estas actitudes.