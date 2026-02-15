Alejandro y Manuela le pusieron los puntos sobre las íes a Juanse por su reconciliación con Valentino en LCDLFC3

Ya se completa más de un mes desde que se estrenó la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, programa concurso que en este segundo fin de semana de febrero se enfrentó nuevamente a un ‘brunch’ previo a eliminación, encuentro en el que no solo estuvieron presentes los ‘sentenciados’ también los líderes, Alexa y Juanse. Justamente varios de los que pueden ser eliminados, dentro de ellas Manuela, arremetieron contra el más joven de la casa y no lo bajaron de hipócrita.

Varios de los favoritos a ganarse el programa estuvieron presentes en esta placa, mismo que se encontraron con la sorpresa de que no iban a ser los únicos en la mesa, ya que los líderes tenían la posibilidad de opinar; pero esto no significaba que Alejo, Manuela, Juan, Eidevin, Maiker, Jay, y Beba, tampoco tenían la posibilidad de atacarlos.

La Casa de los Famosos

Una de las preguntas que más tiempo llevó en contestar para los famosos fue: ¿A quién consideras el más hipócrita de la casa?“; cuestionamiento en el que la mayor parte de los presentes se voltearon hacia ‘Juanse’, siendo Manuela y Alejandro quienes más cuestionaron sus comportamientos, especialmente el hecho de que él ya está ‘reconciliado’ con Valentino, concursante con el que se había declarado la ‘guerra’ en un inicio por una supuesta ‘traición’ en la que había algunos videos comprometedores del exparticipante de ‘La Voz Kids’, cuando era solo un adolescente.

Ante tanta crítica, Laverde decidió parar en seco a sus críticos y recordarles que él estaba salvado y que los que tenían que ‘tirarse’ eran los sentenciados, mismo a los que les dejó un mensaje bastante contundente,

“Lo que pensé que estaba pasando afuera era muy grave; pensé que había imágenes mías de cuando estaba chiquito y por eso lo estaba juzgando, pero decidí bajar mis armas. (...) La gente juzga según lo que ve aquí, pero hay cosas que pasan afuera. Si me quieren decir hipócrita por hablar con Valentino, lo acepto”, expresó Laverde.

¿Quiénes han sido eliminados de ‘La Casa de los Famosos 3′?

A la fecha que se escribe este artículo son cinco las personas que se han tenido que despedir de la competencia y pasar por el ‘After Show’ de Karen Sevillano y Vicky Berrío: Marilyn Patiño, Sara Uribe, Renzo Meneses, Sofía Jaramillo y Luisa Cortina.

Justamente Sara y Marilyn abrieron su corazón en Publimetro Colombia y compartieron varios detalles de su participación, además de dejar en claro si participarían nuevamente en un programa como estos.

Sara Uribe, quien ya ha estado en dos realities anteriormente, afirmó sin dudar que no volvería, señalando que esta experiencia fue suficiente para ella. En cambio, Marylin se mostró más entusiasta y aseguró que aceptaría participar en otro formato similar si se le presenta la oportunidad.

Otro de los aspectos, es que ya en varias ocasiones se les escucho diciendo que querían irse, frente a esto respondieron que era cierto, sobre todo Sara, quien dijo que había sido difícil tener que aguantar los conflictos y la comida, indicando que si suelen aguantar hambre.

También recalcó Marily: “Yo fui feliz, triste, estuve con las emociones a flor de piel, fui yo, como me defendí con argumentos en los posicionamientos desde mi educación y principios y valores, estoy contenta“, mientras que Sara: “Yo disfruté, obviamente ya estaba cansadita, ya me quería ir y sentía que ya se iba a poner pesada la casas con lo que venía, más comentarios fuertes, más agresiones, más hambre. Cada vez las emociones van jugando un papel muy fuerte y no quería verme involucrada ahí (...)“.