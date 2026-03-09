“Somos la recontradoblemondá” ‘Pechy Player’ sacó pecho por los miles de votos que sacó usando solo su celular

Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas del pasado domingo 8 de marzo, se empezaron a desglosar el listado de los ‘quemados’, dentro de ellos el de el influencer y aspirante al Senado por el Partido Conservador ,Edwin Brito García, conocido popularmente como “Pechy Player”, quien le mandó un mensaje positivo a todos los que lo apoyaron.

A pesar de su popularidad en redes con 657.000 seguidores en TikTok y más de 450.00 en Instagram, el ‘Pechy’ no logró conquistar a las mas, ya que, de acuerdo con el boletín 26 del preconteo electoral, con el 86 % de las mesas escrutadas, el creador de contenido registró cerca de 16.000 votos, una cifra muy por debajo de los aproximadamente entre140.000 a 180.000 votos que se proyectaban como mínimo para asegurar un escaño en la corporación legislativa.

Partido Conservador Foto Pechy Player no alcanzó curul en el Senado: influencer obtuvo 16.000 votos y desató memes en redes.

Ya con la cabeza más fría el influencer, que además es zootecnista, emitió un comunicado en el que celebró los 24.713 votos a nivel nacional y 5.628 en el departamento del César que obtuvo con una campaña lejana de ser como las tradicionales y caracterizada por el uso de las redes sociales:

“Reportándome desde mi sede política que fue el carro, dándole gracias a Dios y a todos ustedes, a los amigos y a los que se sumaron y creyeron en este proyecto. Somos la ‘recontradoblemondá’, conseguí esos votos solamente hablando mondá desde mi celular; un simple zootecnista que un día decidió lanzarse al Congreso, demostrándole al país que sin maquinaria política y sin ‘plata’, sí se puede”, afirmó.

“Eso es lo que quería demostrar. Somos ganadores, gracias a Dios y a ustedes; somos la mondá y solo tengo que decir: Gracias Colombia. Hoy soy la tercera persona del partido con más votos en César; los quiero mucho y vamos a seguir trabajando por un mejor campo”, añadió.

Denuncian presencia de esferos borrables en concurrido puesto de votación

En medio de esta jornada se presentaron varias situaciones, una de ellas en Santander, en donde denunciaron la presencia de algunos esferos borrables en las mesas.

Varios videos que circulan en las redes sociales constatan esta situación que se presentó en La Escuela Superior de Piedecuesta Santander, en el que una ciudadana le gritaba a la comunidad que trajeran su propio esfero, debido a qué. según sus declaraciones, un funcionario de la Personería había quitado los lapiceros que aparentemente tenían la tinta borrable.

Cabe aclarar que, el pasado lunes 23 de febrero, en un ejercicio en pro de la democracia, la Registraduríarealizó días atrás una serie de pruebas técnicas a los lapiceros que se distribuyeron a lo largo y ancho del país; dentro de ellas pruebas de fuego, debido al mito que existe que algunos votos pueden ser borrados haciendo uso de mecheros o fósforos. A esto se le sumó pruebas con alcohol y borradores para garantizar la transparencia