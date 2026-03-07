“Me importa cinco”: Lina María Garrido respondió enfurecidad a señalamientos de homofobia

La representante a la Cámara Lina María Garrido se pronunció, molesta, este sábado 7 de marzo por las críticas que ha recibido en redes sociales tras emitir un comentario homofóbico contra el exministro Juan Carlos Florián y el presidente Gustavo Petro.

Rechazaron trino discriminatorio

Con insinuaciones y palabras discriminatorias, la congresista se refirió al primer mandatario y al exministro para arremeter contra la película sobre el almirante José Prudencia Padilla, financiada en parte por el Estado.

Por esto, muchos usuarios rechazaron su publicación y hasta se fueron contra su presencia en el congreso y su candidatura, con trinos como: “Esto es vergonzoso. Esto en realidad no puede concebirse en política y en democracia”, y “Qué bajeza. No puedo creer que personajes así lleguen al Congreso. Uno puede ser crítico del gobierno y debatir ideas, pero un mensaje como este es simplemente impresentable.”.

Se fue contra sus críticos

La candidata llamó “petristas ardidos” a quienes manifestaron rechazo a sus palabras, reiteró su comentario contra Petro y Florián y agregó; “pero NO (les molesta) que se hayan gastado 8.000 millones de pesos en una película para satisfacer las aberraciones y vanidades de Petro, mientras niños como Kevin mueren por falta de medicamentos? Definitivamente, el petrismo es una alcantarilla de desvariados mentales”.

Adicionalmente, afirmó que le “importa cinco” ser señalada de homofóbica y aseguró que quienes la critican lo hacen para “desviar la atención de la podredumbre de este gobierno”. En este trino, Garrido reiteró el insulto ocntra el exministro y procedió a decir: “Respeto la diversidad sexual, pero sobre todo #DEFIENDO LA #PATRIA Y LA #COHERENCIA”.