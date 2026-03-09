Lalis pasó de influencer a ser Congresista del Pacto Histórico; muchos petristas no están de acuerdo

Tras el fin de la jornada electoral del pasado 8 de marzo, muchos colombianos estaban al pendiente del triunfo o la ‘quemada’ de algunos reconocidos influencers, dentro de ellas ‘Lalis’, quien recibió ‘presión’ de sus compañeros petristas tras ganar su curul en la cámara.

Laura Daniela Beltrán es una influenciadora y activista digital colombiana que ganó gran visibilidad por su apoyo al Pacto Histórico y a la campaña de Gustavo Petro, especialmente entre el electorado joven. Tras la victoria del gobierno, su transición de las redes sociales a la ejecución de contratos con entidades estatales ha generado un intenso debate público sobre el papel de los creadores de contenido en la comunicación política oficial.

Lalis Foto tomada de la cuenta de X: @smilelalis (08/03/2026)

Respecto a Bogotá, la lista cerrada del Pacto Histórico, se llevó el primer escaño de las votaciones por encima del Centro Democrático, llevándose el 32,20% de los votos que se hicieron en Bogotá: 2′842.794 sufragios. Tras su victoria Lalis expresó un emotivo mensaje que no se escapó de las peticiones de quienes quieren ser bien representados con su voto.

“Bogotá, hicimos historia, el Pacto Histórico hizo historia en Bogotá y en todo el país. Demostramos ser la fuerza más importante de Colombia, eso es un logro no solo de los candidatos, también de la gente que se la luchó, nos ayudó a volantear y a hacer pedagogía; a los testigos electorales que es donde empieza nuestro nuevo reto, porque vamos a defender las curules obtenidos”, expresó la ahora representante a la Cámara.

“Juro solemnemente no fallarles, de acá no van a esperar una Juvinao ni un Polo Polo, ni un Jota Pe; vamos a darla toda y a cambiar este país a punta de reformas sociales”, añadió.

“No nos decepcionen, creemos en ustedes”, ”Solo espero que no seas una desilusión como la mayoría de mujeres en el Senado o la Cámara", “Con fuerza y entereza, creemos en ti y en este proyecto político”, “Pilas y a trabajar por la gente”, “Estaremos muy pendientes de ti y de Wally”, “Solo espero que nos represente con dignidad”, “Con todo respeto una persona de este calibre no puede llegar a una posición de esas”, y “Un sapo que me tengo que tragar por ser lista cerrada”, fueron algunas de las reacciones a la elección de ‘Lalis’.