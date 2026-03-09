Juliana Galvis se sinceró sobre la situación política del país, “renace una esperanza”

Juliana Galvis continúa demostrando por qué es una de las figuras más versátiles y vigentes del entretenimiento en Colombia. Mientras que en la pantalla se consolida como la villana indispensable destacando recientemente en producciones como ‘Perfil Falso 2′ y el regreso de ‘La venganza de Analía’, en la vida real la actriz bumanguesa ha optado por una transparencia que sus seguidores aplauden. En este 2026, Juliana no solo es tendencia por su impecable trabajo actoral, sino por la valentía con la que comparte sus procesos personales, desde el duelo por la pérdida de seres queridos hasta su faceta como madre de Agatha.

Si bien la actriz no suele referirse mucho a temas políticos, lo cierto es que luego de la jornada electoral que se llevó a cabo este 8 de marzo en toda Colombia fueron varios los candidatos que se quemaron mientras que otros lograron ser punto de partida para las próximas elecciones.

Sin embargo, sobre las horas del medio día de este 9 de marzo, las diferentes declaraciones no se hicieron esperar tras los resultados electorales siendo tanto positivas como negativas en algunos casos. Por su parte, la conocida actriz no guardó silencio utilizando su cuenta de ‘X’ para referirse a este tema:

“Intento no hablar de política… pero siento que hoy, para muchos como yo, renace una esperanza. Empezamos a ver una luz al final del túnel“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Juliana Galvis. Ante sus palabras las diferentes declaraciones no faltaron tanto en contra como a favor, destacando que no demuestra

¿Quién es el papá de la hija de Juliana Galvis?

Detrás de la estable vida familiar de Juliana Galvis, el nombre de Pedro Dávila es fundamental. El reconocido empresario del mundo audiovisual y la actriz mantuvieron una relación de diez años, de la cual nació su hija, Agatha. Aunque el matrimonio llegó a su fin en 2018, tras una etapa de vida en México que estuvo marcada por retos personales y el impacto del terremoto de 2017, la expareja ha demostrado una madurez admirable. Para Juliana, Pedro sigue siendo un pilar en la crianza de la pequeña, manteniendo un vínculo de respeto y cercanía que incluso los ha llevado a ser vecinos para facilitar el bienestar de Agatha.

En este 2026, la actriz resalta con frecuencia que, a pesar del divorcio, Dávila es su mayor aliado en la misión de ser padres, demostrando que la familia puede transformarse sin perder su esencia.