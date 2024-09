Juliana Galvis se fue en contra de Gustavo Petro tras clases virtuales de su hija, Agatha, “Gracias, Petro”

Juliana Galvis es una de las actrices más reconocidas en el país, ya que ha hecho parte de innumerables producciones colombianas en las que se destacan ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Pa’ quererte’, ‘MasterChef Celebrity’, entre otras. Y es que gracias a su talento ha logrado darse a conocer en diversas plataformas de streaming, logrando ser todo un éxito.

La actriz no solo ha llamado la atención con su talento en diferentes producciones, sino también se ha ganado el cariño de los televidentes por su personalidad, destacándose por su espontaneidad y sencillez ante las cámaras y espera en los próximos meses llegar a la televisión como la segunda versión de ‘La Venganza de Analia’, pero mientras que esto sucede sigue enfocada en cada uno de sus proyectos y por supuesto, en su mayor prioridad su hija, Agatha, como lo deja ver por medio de sus redes sociales.

La bumanguesa, quien alcanza el más de millón de seguidores, se encargó de compartir recientemente como la ha afectado el paro nacional de transportadores, mostrando así el descontento frente a la posición tomada por Gustavo Petro debido a que su hija a las condiciones escolares de la menor: “La felicidad de la virtualidad de nuevo. Gracias Petro”, añadiendo una serie de caras de molestia y por ende, una imagen de su hija en su habitación, tomada las respectivas clases escolares desde una tablet.

Lo cierto es que no es la primera vez en que Juliana Galvis hace público su descontento frente al actual gobierno de Gustavo Petro, pues ahora una de las implicadas es precisamente su hija, Agatha. Además, no es la única figura que ha mostrado su molestia frente a este tema, pues Yeison Jiménez también sacó a flote la situación del paro nacional, resaltando: “Cada día más defraudado de un hombre que habla muy bonito, pero no tiene coherencia. ¡Lástima por tantos sueños que pusieron en este gobierno! Pero más lástima por mi país”.

Juliana Galvis. tomada de las redes sociales de Juliana Galvis

¿Quién es el papá de la hija de Juliana Galvis?

El papá de la hija de Juliana Galvis es Pedro Dávila Pombo, quien durante varios años sostuvo una relación con la famosa actriz, luego de conocerse durante una producción debido a que Pedro, es un empresario enfocado en la industria audiovisual.

Aunque se desconocen los verdaderos motivos de su separación, la ahora expareja se casó en el año 2011 y decidieron radicarse en México por los proyectos del hombre, sin embargo, luego de su ruptura, la actriz regresó al país con su hija y a pesar de no estar juntos su mayor prioridad es Agatha.