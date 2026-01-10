Con la voz entrecortada, Juliana Galvis recordó la pérdida de León, su hijo

Juliana Galvis es una reconocida actriz y modelo proveniente de Bucaramanga, reconocida por su participación en diferentes producciones como ‘El Cartel de los Sapos’, ‘La Pola’, ‘A Corazón Abierto’y entre los proyectos más recientes, la actriz trabajó con Netflix en la serie ‘Perfil Falso’ y ‘La de Siempre’, que llegará pronto a RCN.

Además de su exitosa carrera en la actuación, Juliana también ha destacado en el mundo de la moda, participando en campañas publicitarias y desfiles. Su belleza natural y su personalidad cautivadora la han convertido en una figuras influyente de la televisión colombiana.

Juliana Galvis recordó la partido de su bebé, tras cuatro meses de embarazo

La actriz también ha superado duras pruebas, una de ellas fue la perdida de su bebé León, esto cuando descubrió que estaba embarazada en Estados Unidos, y como estudiante tuvo que recibir la vacuna triple viral (MMR) durante un viaje a Estados Unidos:

“Perdí a León como a los cuatro meses de embarazo, y para mí fue un proceso super doloroso porque de cierta forma me sentía culpable. A mí me pusieron una inyección y yo no sabía que estaba embarazada y por eso se muere León. Cuando me preguntaron si estaba embarazada dije “obvio no”, pero sí”,mencionó la actriz evidenciando la causa del fallecimiento de su bebé.

Galvis expresó que puso toda su fe en Dios, esperando que todo saliera de forma positiva con su bebé al regresar a Colombia, pero su país la recibió con la devastadora noticia de que el corazón de su bebé, al que llamó León, había dejado de latir en la sexta semana de gestación: “Yo sentía que era un niño. Descubrimos que el corazón de León no estaba latiendo, y que había dejado de latir a la sexta semana y yo ya tenía 16 semnas. Mi hijo llevaba muerto diez semanas dentro de mí, y gracias a Dios no pasó nada”, expresó.

La actriz también reveló que se había sentido culpable sin serlo y que siempre soñó con poder darle un hermanito a su hija, pero que sabe que su hijo la acompaña en el cielo junto a personas muy importantes para ella.

¿Quién es el novio de Juliana Galvis?

De acuerdo con algunas de las publicaciones compartidas por parte de Juliana Galvis su nuevo novio es Federico Chalela, con quien lleva varios meses de relación. El hombre, al parecer, sería un reconocido abogado adelantando diferentes proyectos en Colombia y también en otros países del mundo e incluso Chalela contaría con su propia firma de abogados.

En medio de la respectiva plataforma se lee: “Federico tiene más de 16 años de experiencia y ha centrado su práctica en proyectos, litigios y derecho empresarial para las industrias de petróleo y gas, energía, infraestructura, inmobiliario, servicios públicos y otras industrias reguladas.