Falleció Jimmy Hernández, el reconocido odontólogo de la farándula Colombiana

El odontólogo colombiano Jimmer Hernández, reconocido por atender a varias figuras del entretenimiento nacional, falleció en la madrugada del 7 de marzo, según confirmó su clínica a través de redes sociales. La noticia generó múltiples reacciones entre artistas, actores e influenciadores que fueron sus pacientes y que recordaron su trabajo y cercanía con emotivos mensajes.

El deceso fue confirmado por la clínica Elite Cosmetic Dental, fundada por el propio especialista y dedicada a la estética dental. Aunque el equipo del consultorio informó que Hernández murió en la madrugada, hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

A través de una publicación en redes sociales, el equipo cercano al odontólogo compartió un mensaje de despedida en el que resaltaron su trayectoria y su impacto profesional. “Hoy despedimos a un gran profesional, pero sobre todo a un ser humano extraordinario. Gracias por tu visión, tu entrega y por transformar miles de vidas a través de una sonrisa”, señala el mensaje difundido tras conocerse la noticia.

La muerte de Hernández provocó una ola de reacciones entre figuras del entretenimiento colombiano que en algún momento acudieron a su consulta. La actriz Lina Tejeiro publicó varias fotografías junto al odontólogo y le dedicó unas palabras de despedida: “Gracias por tantos años de cuidado y cariño. Te recordaré siempre”.

Por su parte, la actriz y cantante Yolanda Rayo también expresó su tristeza por la noticia. “Sabes que te quería de verdad. No puedo entender tu pronta partida. Descansa en paz”, escribió en sus redes sociales.

Otros personajes del mundo del entretenimiento también recordaron al especialista. Entre ellos el cantante y exparticipante de reality José Miel, quien destacó el trabajo del odontólogo en su diseño de sonrisa y agradeció la oportunidad de haberlo conocido.

¿Quién era Jimmer Hernández?

Hernández se posicionó en los últimos años como uno de los odontólogos estéticos más reconocidos entre celebridades colombianas. Su clínica, Elite Cosmetic Dental, cuenta con presencia en varias ciudades del país como Medellín, Bogotá y Villavicencio, además de tener operaciones en Miami.

Gracias a su trabajo en diseño de sonrisa y estética dental, el odontólogo logró consolidar una amplia clientela dentro del mundo del espectáculo, lo que convirtió su nombre en uno de los más conocidos dentro de este sector en Colombia. Su fallecimiento ha dejado numerosos mensajes de despedida en redes sociales, donde pacientes, colegas y seguidores han destacado su talento profesional y su calidad humana.