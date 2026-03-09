Cristian Montenegro reveló perturbadores detalles de cómo tiene intimidad con su muñeca

El creador de contenido colombiano Cristián Montenegro volvió a generar conversación en redes sociales tras una reciente entrevista en la que habló abiertamente sobre la relación que mantiene con “Natalia”, una muñeca de trapo que, según afirma, es su pareja y una figura fundamental en su vida cotidiana.

Le puede interesar: “Somos la recontradoblemondá” ‘Pechy Player’ sacó pecho por los miles de votos que sacó usando solo su celular

Montenegro se hizo conocido en plataformas digitales por compartir videos y fotografías en los que aparece junto a Natalia, a quien presenta como su compañera sentimental. Lo que comenzó como un fenómeno viral en internet ha evolucionado hacia una conversación más amplia entre usuarios sobre salud mental, soledad y los límites de la exposición personal en redes sociales.

Más detalles: “Me importa cinco”: Lina María Garrido respondió enfurecida a señalamientos de homofobia

Durante una charla con el influencer La Liendra, el colombiano explicó que la presencia de la muñeca se volvió clave para afrontar momentos de aislamiento, especialmente durante los fines de semana. Según relató, suele experimentar sentimientos de soledad cuando no recibe invitaciones de amigos o familiares para compartir actividades sociales.

¿Qué dijo Cristian Montenegro de su relación con la muñeca?

“Es que todos los domingos que llegan no me gusta estar solo, cuando los amigos no me invitan a asados o a salir, no me siento libre ni nada”, expresó Montenegro durante la entrevista, en la que detalló que en esos momentos busca refugiarse en la compañía de Natalia.

Sobre las elecciones del 2026: Lalis pasó de influencer a ser Congresista del Pacto Histórico; muchos petristas no están de acuerdo

El creador de contenido también ha compartido en redes parte de la rutina que asegura tener con la muñeca, mostrando escenas de su vida diaria y describiendo la relación como si se tratara de una pareja. En la conversación incluso mencionó aspectos de su vida íntima con el personaje, lo que volvió a generar debate entre los usuarios de internet.

La historia de Montenegro ha provocado reacciones divididas. Mientras algunos internautas consideran que se trata de una forma de contenido que busca llamar la atención o generar viralidad, otros han interpretado su relato como una señal de los efectos que pueden tener la soledad y el aislamiento en la vida de algunas personas.

En cualquier caso, el caso de Cristián Montenegro continúa despertando interés en redes sociales, donde su historia sigue circulando como uno de los fenómenos virales más comentados en el país.