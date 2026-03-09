Expresentadora de Noticias Caracol se casó y la inesperada afortunada es una mujer

Caracol Televisión es uno de los medios de comunicación más vistos en Colombia, mismo por el que han pasado reconocidos talentos como la santandereana Silvia Corzo, quien sorprendió recientemente a sus seguidores al revelar que se casó; eso sí, en una ceremonia pequeña pero llena de espiritualidad.

‘Noticias Caracol’, ‘El Rastro’ y ‘Séptimo Día’, fueron algunos de los programas en los que Corzo resaltó cuando hizo parte de esta casa editorial, de donde salió para ir buscando nuevos rumbos profesionales, decisión que la tiene hoy por hoy como una reconocida coach espiritual

Por medio de sus redes sociales, Silvia mostró parte de lo que fue esta celebración, en la que, a diferencia de otros rituales de casamiento, solo estaba ella, ya que se juró amor eterno a ella misma; un emotivo acto en el que estuvo acompañada de amigos del alma como Iván Lalinde, en la que la naturaleza y la música amenizaron la tarde, esa que cerró con un emotivo discurso.

“Le digo que sí a la vida y me digo que sí me acepto a estar siempre para mi. Prometo cuidarme, escucharme y no abandonarme nunca más. Elijo amarme para así poder amar mejor. Si algún día vuelvo a caminar de la mano con alguien o de alguien será para compartir desde la libertad, desde la verdad y el respeto por ser quien soy”, afirmó la mujer que también ha hecho parte de las filas de importantes medios como La FM.

“Hoy me hago visible para mí, porque sé que para ustedes ya lo era eso me lo han demostrado todos estos días.(...) Estoy aquí por mí y para mí cuando las cosas se pongan difíciles. Quiero estar en este lugar donde no tengo que pedir perdón por quien soy. Quiero caminar conmigo de la mano de aquel que me lleva hasta el padre que es mi jefe y guía. Con consciencia, con honestidad con amor. Hoy soy capaz de verme, de abrazarme”, añadió en el clip que acumula miles de vistas en redes.