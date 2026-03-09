Levy Rincón le metió lo socialista a la ‘quemada’ de Polo Polo y lo mandó a “vivir a Cuba”

En la reciente jornada electoral, Miguel Polo Polo fue el centro de la atención mediática al no lograr los votos necesarios para retener su asiento en la Cámara de Representantes por la circunscripción especial de comunidades negras. Pese a ser una de las figuras más visibles de dicha contienda, el activista quedó fuera del Capitolio tras el escrutinio de los comicios. Al conocerse el resultado, el petrista Levy Rincón se burló de él.

Acorde con el reporte preliminar número 76 del preconteo, emitido por la Registraduría hasta el momento se registran 521.191 votos y el 99.53% de las mesas escrutadas en esta circunscripción especial, números que dieron dos noticias que generaron revuelo en redes: la ‘quemada’ de Polo Polo; y la llegada de Óscar Benavides al Congreso.

Luego de confirmarse el escrutinio, Benavides utilizó sus redes sociales para dirigirse a sus votantes con un mensaje de doble vía: celebró la salida de Polo Polo del Congreso y ratificó su compromiso con quienes apoyaron su proyecto. El excandidato aprovechó el momento para asegurar que cumplirá las promesas hechas durante la campaña a sus electores.

“Hemos cumplido con nuestra primera promesa de campaña, sacar al negro de la cabeza colonizada. Queridos colombianos, para mí es un honor saludarlos; estoy agradecido con el pueblo colombiano porque abrazó a pueblo negro. Vamos a recuperar la dignidad de nuestro pueblo negro, a escribir una nueva historia en Colombia”, expresó Benavides.

La burla de Levy Rincón a Polo Polo tras perder su curul en el Congreso

A las palabras de Benavides se sumaron otras miles reacciones en redes, dentro de ellas la de uno de sus opositores más férreos, el youtuber petrista Levy Rincón, quien no ocultó su fresquito por la perdida de la curul Afro de Polo Polo y la fallida aspiración de Vicky Dávila.

“Hoy es el día en que Vicky Dávila se dio cuenta que pasó de periodista a candidata presidencial para convertirse oficialmente en un meme. ¡En la burla de toda Colombia! ¡Qué quemada tan hijuepu%$ (...) Parece que Polo Polo se fue a vivir a Cuba porque se quedó sin internet y sin datos", manifestó Levy.

¿Cómo le había ido a Vicky Dávila en la encuesta Invamer y en La Gran Encuesta de RCN?

Vicky Dávila se había metido de lleno en la pelea y los números de “La Gran Encuesta” del RCN y GAD3 lo confirmaban: estába prácticamente pegada al primer puesto. Con un 15,1% de intención de voto, la periodista tenía a Paloma Valencia respirándole en la nuca, pues la diferencia era de apenas unas décimas (Valencia lidera con 15,7%). Lo que más llamaba la atención es que había dejado atrás a nombres de peso y con trayectoria política, como Juan Manuel Galán, demostrando que su salto de los medios a la arena electoral le está rindiendo frutos y tiene a la derecha moviéndose rápido.

Sin embargo, el panorama con la encuesta de Invamer era un poco más retador. Ahí, aunque Vicky marcaba un 10,4% y se dab la mano con Juan Daniel Oviedo en el tercer lugar, Paloma Valencia se les escapaba con una ventaja bastante amplia. Aun así, el “as bajo la manga” de Dávila era que todo el mundo sabe quién es ella; con un nivel de reconocimiento altísimo que, sumado a su discurso fuerte de oposición, que la mantenía como una de las opciones más fuertes para dar el batacazo en la consulta de marzo, algo que no sucedió.