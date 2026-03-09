Rubigol mandó a estudiar a los influencers que se ‘quemaron’ en las elecciones de Senado y Cámara

Más de 40 millones de colombianos estaban habilitados por la Registraduría para ejercer su derecho al voto en las legislativas y las consultas que se realizaron el pasado domingo 8 de marzo; comicios en los que no solo resaltaban nombres conocidos en la política, también el de varios influencers. Ante esta tendencia, uno de los creadores de contenido más seguidos en Colombia, Rubigol, le hizo una fuerte crítica a sus colegas.

Más ‘quemados’ que elegidos resaltaron en el combo de los influenciadores que se lanzaron a ocupar alguna curul en el Congreso, siendo Wally y Lalis de los pocos que estarán en el capitolio representando al Pacto Histórico; a quienes se le sumó Luis Carlos Rúa Sánchez, conocido como ‘Elefante Blanco’, pero con el Partido Verde.

Por otro lado la lista de ‘perdedores’ es más larga, y e ella se encuentran nombres como Saruma, Edwin Javier Brito García conocido como ‘Pechy Player’, Rawdy Reales Rois, ‘Dr. Rawdy’, y Charles Fugueroa (Profe Charles); y los petristas Alejo Vergel y ‘Beto’.

Consciente de que este fenómeno se sigue extendiendo en la web, Nicolas Rubiano, aprovechó lo masivo de su TikTok, -y que tenía un traje de sastre-, para hacerle una crítica constructiva a sus colegas.

“Les quería decir que me parece una bobada que un influenciador se lance a la política. Hubo una época que todos querían ser cantantes e hicieron el oso; ¿pero ahora van a ser políticos? (...) Puede que uno haga videos chistosos o que alguien sea muy chévere y todo, pero ¿ya ser político?“, afirmó Rubigol.

“Hay gente que se prepara un montón, que estudia un montón. (...) La política es la zona más oscura y paila del país. (...) Yo soy un influencer de mierd$ pero no tanto para lanzarme a la política; por eso le pido a mis colegas que no vendan el cul%, que no le laven la cara a un político, que no se vendan por darle votos a un político”, añadió.

Denuncian presencia de esferos borrables en concurrido puesto de votación

En medio de esta jornada se presentaron varias situaciones, una de ellas en Santander, en donde denunciaron la presencia de algunos esferos borrables en las mesas.

Varios videos que circulan en las redes sociales constatan esta situación que se presentó en La Escuela Superior de Piedecuesta Santander, en el que una ciudadana le gritaba a la comunidad que trajeran su propio esfero, debido a qué. según sus declaraciones, un funcionario de la Personería había quitado los lapiceros que aparentemente tenían la tinta borrable.

Cabe aclarar que, el pasado lunes 23 de febrero, en un ejercicio en pro de la democracia, la Registraduría realizó días atrás una serie de pruebas técnicas a los lapiceros que se distribuyeron a lo largo y ancho del país; dentro de ellas pruebas de fuego, debido al mito que existe que algunos votos pueden ser borrados haciendo uso de mecheros o fósforos. A esto se le sumó pruebas con alcohol y borradores para garantizar la transparencia