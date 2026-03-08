Verónica Alcocer, reapareció junto al presidente Gustavo Petro para las elecciones

Junto al presidente Gustavo Petro, reapareció la primera dama de la nación, Verónica Alcocer, para la apertura de la jornada electoral de este 8 de marzo en donde se definirá el próximo Congreso de la República de Colombia.

Como mandatario, el primer ciudadano en ejercer su derecho al voto fue el Gustavo Petro, que caminó desde la Casa de Nariño hasta la Plaza de Bolívar e incluso camino por las calles del centro de Bogotá.

Junto al presidente, dos de sus hijas, algunos ministros y también la primera dama, Verónica Alcocer, que no aparecía en un acto público hace un buen tiempo.

La presencia de ella llamó la atención en la apertura de la jornada de votación para Senado, Cámara de Representantes y las consultas internas de varios sectores políticos.