Marbelle mostró los retoques estéticos a los que se sometió, ¿irreconocible?

Una de las cantantes más conocidas en el país es Marbelle, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria artística llevando su música a diferentes lugares del país y por ende, demostrando su talento en el escenario. Sin embargo, la colombiana tampoco es ajena a la política, pues ha dejado más que claro que descontento frente a Gustavo Petro y por ende, a la izquierda del país.

Con el paso de los años, Marbelle ha logrado convertirse en una de las figuras más representativas de la música, pero también ha sido blanco de fuertes críticas debido a sus declaraciones en contra de Gustavo Petro y quienes apoyan su gobierno.

Si bien, desde hace un tiempo ha buscado seguir enfocándose en sus carrera, lo cierto es que cada una de sus apariciones no pasan de largo y durante la más reciente la cantante dejó ver los retoques estéticos a los que se sometió en sus rostro, donde el cambio terminó siendo evidente.

“Les comparto un poquito de mi visita hace unos días a doc“, fueron las declaraciones que añadió Marbelle en medio de un corto video en el que se encargó de mostrar el momento en el que le inyectaron los labios así como también su nariz, donde la expresión de dolor terminó siendo evidente, sin embargo, el resultado para la artista terminó siendo el esperado.

¿Por qué Marbelle se abstuvo de tener mascotas durante varios años?

La artista en varias ocasiones destacó que si le gustan mucho los animales y cuando era pequeña tenía un canino en su vivienda, sin embargo, el amor en cuestión de meses se transformó en dolor: “De pequeña tuve un par de mascotas. Dos de ellas se murieron y fue tan fuerte la experiencia para mí que fue la razón por la que mi mamá me prohibió literalmente volver a tener una mascota.Fueron muchos años de abstinencia, solo hasta que me separé de mi primer esposo volví a tener animales”.