Matador arremetió contra Abelardo de la Espriella, “tiene una fijación curiosa con la homosexualidad”

Julio César González, mejor conocido como ‘Matador’, es un conocido caricaturista que en varias ocasiones ha generado controversia en Colombia. Lejos de las redacciones tradicionales y empoderado desde su independencia digital, el caricaturista pereirano ha logrado que sus ilustraciones trasciendan el papel para convertirse en verdaderos editoriales visuales que sacuden el panorama político nacional. ‘Matador’ sigue desafiando los límites de lo políticamente correcto, recordándoles a sus seguidores y a sus detractores que el humor es la herramienta más poderosa para cuestionar la realidad.

Matador en varias ocasiones ha sido el centro de la polémica por sus constantes y sorpresivas declaraciones sin importar de quien se trata. Si bien, hace algunas semanas generó fuertes críticas al referirse y burlarse del físico de la precandidata presidencial Paloma Valencia, lo cierto es que esto no fue impedimento para que siguiera adelante con varias apariciones, donde el protagonista fue Abelardo de la Espriella.

“Yo sí creo que Abelardo de la Espriella tiene una fijación curiosa con la homosexualidad. Demasiada energía invertida en algo que, según él, tanto le incomoda. En el video habla de una supuesta relación mía con alguien llamado “Brayan”, como si estuviera revelando un secreto de Estado. Lo dice con tono de escándalo, como si en 2026 eso todavía asustara a alguien.Que pasa si soy gay, trans o bisexual… ¿y? No es pecado, no es enfermedad, no es delito. El siglo XXI ya empezó, por si acaso, señores heterosexuales de la derecha. Lo mismo cuando habla de Daniel Oviedo: intenta usar su orientación como arma, lo critica, porque Daniel si tuvo los “huevos” para salir del closet y Abelardo no", fueron las declaraciones expuestas por parte de Matador las cuales estuvieron acompañadas de un video expuesto por parte de Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial.

¿Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella?

La esposa de Abelardo de la Espriella es Ana Lucía Pineda, con quien lleva alrededor de 17 años de edad. En pasadas entrevistas, el abogado sostuvo que conoce a Pineda desde su niñez, ya que ambos crecieron en Montería y aunque para aquel momento no ocurrió nada, con el fin de seguir creciendo profesionalmente, Abelardo se radicó en Bogotá.

Años más tarde y por casualidad volvieron a encontrar en la capital colombiana, quedando flechado con su belleza, tanto así que comunicó con su mamá para conocer más detalles sobre ella, ya que Ana Lucía es melliza.

Tiempo después, De la Espriella comenzó a cortejarla pasando su cumpleaños con ella y otros de sus amigos en Miami, donde el amor entre ellos fue más que evidente y tras algunos meses de relación el abogado le pidió matrimonio construyendo así una familia que con el paso de los años se ha mantenido a pesar de los altibajos.