¿Giro a la derecha? La impactante predicción de Mhoni Vidente sobre las elecciones en Colombia

El panorama político en Colombia comienza a agitarse de cara a la contienda presidencial de 2026, y esta vez las cartas de la astrología han lanzado una advertencia que ya está dando de qué hablar en redes sociales. La famosa vidente cubana, Mhoni Vidente, conocida por sus acertados (y a veces polémicos) vaticinios sobre líderes mundiales, ha puesto sus ojos sobre el territorio nacional para revelar lo que, según ella, dictan los astros sobre el sucesor de Gustavo Petro.

En sus más recientes revelaciones, la vidente aseguró que el país se encuentra en un punto de inflexión. Según Mhoni, la energía política está mutando hacia una tendencia conservadora que busca recuperar el terreno perdido. “Colombia, que ahorita está en un proceso de elecciones para presidente, trae una fuerza de ‘derecha’, pero no tan definida”, afirmó la vidente, sugiriendo que, aunque el sentimiento de cambio está presente, aún no hay un liderazgo único que logre aglutinar a toda la oposición.

Sin embargo, lo más inquietante de su predicción es la estrechez de los resultados que visualiza. En un escenario de alta polarización, Mhoni advirtió que la victoria no será contundente para ninguno de los bandos: “Yo visualizo que en Colombia viene ganando la ‘derecha’, pero con un margen muy pequeño contra la ‘izquierda’”. Esta visión plantea un escenario de infarto para los próximos comicios, donde cada voto y cada alianza serán determinantes para definir el rumbo del país.

El “efecto Trump” en América Latina

Mhoni Vidente también vinculó el fenómeno colombiano con una tendencia global que está cobrando fuerza tras el regreso de figuras radicales al poder en otras latitudes. La astróloga señaló que el fenómeno político de Estados Unidos está permeando profundamente en el pensamiento electoral del sur del continente. “La tendencia de Donald Trump sigue cautivando completamente a América Latina”, añadió, explicando que el modelo de “mano fuerte” y nacionalismo económico está ganando adeptos en Colombia.

Para la vidente, el electorado colombiano está buscando una figura que emule esa seguridad y determinación, lo que inclinaría la balanza hacia candidatos que defiendan ideales tradicionales. No obstante, advirtió que la “izquierda” sigue manteniendo una base sólida que dará la pelea hasta el último minuto. Con las cartas sobre la mesa, Colombia se prepara para una de las elecciones más reñidas de su historia reciente, donde, según Mhoni, el destino ya parece estar escrito en las estrellas.



