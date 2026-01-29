Famoso astrólogo confesó lo que pasará en Colombia con el próximo presidente

Uno de los astrólogos más conocidos en el país es Daniel Daza, quien desde hace varios años se ha destacado en esta faceta alcanzando un amplio reconocimiento en la industria del entretenimiento por cada una de las predicciones realizadas. Sin dejar de lado que a la fecha sigue siendo recordado por anunciar el triunfo de Gustavo Petro como presidente de la república durante las pasadas elecciones presidenciales.

Ante la amplia visibilidad adquirida en los últimos años, Daza estuvo en conversación con la emisora ‘La kalle’, para referirse a aquello que le espera a Colombia en los próximos años: “Colombia es de signo cáncer, dando a entender que Colombia está en uno de sus mejores años para elegir presidente. El presidente que se elija independientemente de qué orilla política sea a Colombia le va a ir muy bien los próximos 12 años por delante, o sea hace 12 años aproximadamente Colombia no tenía su mejor año, se repite este 2026.

La próxima vez que Colombia vuelva a tener el mejor año de su vida será hasta dentro del 2038, o sea recuerden que cada 12 años se repite el mejor año de la vida de una persona (…) De los candidatos, ya que son muy pocos cuáles son cáncer, escorpio o piscis“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Daniel Daza.

¿Quién sería el próximo presidente de Colombia?

En medio de la conversación con ‘El Cartel de la Mega’, Daniel sostuvo que hace un tiempo había realizado una predicción en la que se aseguraba que una mujer llegaría al poder y por ende, se convertiría en la primera presidenta de Colombia, sosteniendo así que este hecho ha cambiado un poco, pues para el famoso astrólogo el próximo presidente de Colombia será un hombre y sería de izquierda.

“Lo mejor que puede pasar es que quede una mujer y son las más opcionales, porque cáncer es femenino y las mujeres tienen que resaltar. Cambiaron el juego y ahora no será una mujer (…) Es de izquierda (...) Será hombre y será de izquierda, después de ese haremos una transición a centro-izquierda todavía. Pero, en ese presidente de centro-izquierda, en ese período, se vuelve de derecha“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Daniel Daza.