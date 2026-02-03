Mhoni Vidente predijo una nueva pandemia para el mundo, ¿de qué se trata?

Mhoni Vidente es una de las figuras más mediáticas y controvertidas del mundo del esoterismo y la astrología en América Latina. De origen cubano-mexicano, ha ganado una enorme popularidad gracias a sus predicciones sobre eventos climáticos, muertes de celebridades, sismos y cambios políticos, las cuales comparte regularmente a través de sus redes sociales y participaciones en programas de televisión, contando con aciertos, lo que la ha llevado a alcanzar una amplia visibilidad.

Las redes sociales, sin duda, se han convertido en el principal canal de comunicación para dar a conocer sus diferentes predicciones. Una de las más recientes tuvo que ver con una nueva enfermedad. Según lo mencionado por Mhoni Vidente, el mundo tendrá que enfrentar una nueva pandemia, al parecer, como ocurrió hace varios años con el COVID-19, sin embargo, sin tanta fuerza.

“Visualizo una pandemia, ya les había comentado que iba a venir a finales de diciembre o principios de enero (…) Es la super gripa, hay que cuidar, hay que saber proteger, ya te la sabes. Hay que empezar a usar el cubrebocas, tomar muchos cítricos, esa pandemia no es tan agresiva como el COVID, pero es la combinación de dos virus que es la super gripa, te tiene que cuidar y sobre todo proteger (...) Un frío como nunca lo había visto, temperaturas hasta 20 o 0 25º-“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Mhoni Vidente.

¿Qué pasará con Venezuela y Nicolás Maduro, según Mhoni Vidente?

Mhoni volvió a referirse a Nicolás Maduro, quien fue capturado hace algunas semanas por el gobierno de Donald Trump dando a conocer qué pasará con Venezuela y por ende, con el exmandatario“. Amigos, ¿Qué va a pasar con este Nicolás Maduro, el presidente que sacaron el día 3 de enero? Yo les había comentado que lo iban a arrestar, que iba a ser rápido, duró 47 minutos y que tenía que ser del día primero al día 10 de enero porque él tomó posesión el día 10 de enero y tenía que ser antes. Así que Nicolás Maduro definitivamente va a llevar un proceso legal junto con la… que lo pescaron a él, a la esposa y a tres personas más que no han querido decir que son los generales que lo estaban cuidando, que también están sacando información, pero, pues yo lo veo que él fallecer en la cárcel.

Lamentablemente, no aguanta la presión y viene falleciendo de un infarto fulminante. ¿Pero qué va a pasar en Venezuela? Venezuela se va a quedar esta señora Delcy Rodríguez, mientras que va a haber elecciones el próximo año que es en abril, que ahora sí se va a poder postular la candidata María Corina Machado y que va a ganar. Así que vienen cambios favorables para América Latina, ya les había dicho Colombia y Brasil también ganan a la derecha, en Costa Rica viene ganando una mujer, México le va a ir bien, así que no se me asusten, no se me asusten. Pero viene un cambio muy importante en cuestiones del 21.