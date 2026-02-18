Mhoni Vidente lanzó preocupante advertencia para candidatos presidenciales en Colombia

Mhoni Vidente no es solo una astróloga, sino un fenómeno mediático que ha redefinido el consumo de la esotería en la era digital. Con una capacidad innegable para mantenerse en el centro de la conversación pública, ha transformado el horóscopo tradicional en un espectáculo de predicciones virales. Su influencia trasciende las cartas, convirtiéndose en una figura de referencia cuya voz impacta desde el mundo del entretenimiento hasta el análisis de eventos globales, logrando conectar con audiencias masivas que buscan respuestas en tiempos de incertidumbre.

Le puede gustar: Presentador de RCN se rapó la cabeza tras promesa y el cáncer tiene que ver

En medio de sus diferentes predicciones Mhoni Vidente ha dado de que hablar con respecto a sus declaraciones, donde Colombia también aparece a nivel político y durante su más reciente aparición la astróloga aseguró: “Se tienen que cuidar los candidatos a la presidencia de Colombia. Se deben proteger de atentados, de balas y de gente malintencionada que viene desde el sur para poder atacarlos (...)

En Colombia tienen que ser altamente conscientes de que puede correr peligro la gente que va a ser candidata en los próximos meses. Va a ser un año cambiante, fuerte y de geopolítica total”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Mhoni Vidente.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre Gustavo Petro?

De acuerdo con sus declaraciones, el presidente estaría presentando una “mala transición política”, lo que habría traído consigo la situación actual, es decir, los conflictos serios con Estados Unidos.

Asimismo, la conocida vidente sostiene que el presidente que se encuentra sin visa para ingresar a Estados Unidos sería solo la punta de una situación mucho más profunda y por ende, un evidente distanciamiento.

Otra de las declaraciones de la astróloga tuvieron que ver con que Petro habría hechos un llamado a los soldados estadounidenses, según ella, a no obedecer órdenes, ocasionando así una nueva molestia en los dirigentes de este país.