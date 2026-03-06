Presentadora de RCN confesó cómo fue su relación con Jota Mario Valencia, “no podrá decir que...”

El Canal RCN se ha consolidado como el gran contador de historias de Colombia, logrando que sus producciones traspasen fronteras y se conviertan en fenómenos mundiales. Desde el hito histórico de ‘Yo soy Betty, la fea’, que redefinió las reglas de la telenovela, hasta relatos como ‘Café con aroma de mujer’, ‘Francisco el matemático’ y ‘La hija del mariachi’, el canal ha sabido retratar la esencia, el humor y la resiliencia del país. En su catálogo no solo brillan los dramas clásicos, sino también apuestas innovadoras como ‘Ana de nadie’ y el fenómeno de los ‘realities’ con ‘MasterChef Celebrity’ y ‘La casa de los famosos’, formatos que mantienen a los televidentes unidos frente a la pantalla y generan conversación diaria en las redes sociales.

Le puede gustar: Natalia Durán mostró el angustiante accidente que sufrió en uno de sus ojos

Uno de los programas de entretenimiento que termina siendo inolvidable para muchos tiene que ver con ‘Muy buenos días’, un formato matutino que logró ganarse el cariño de los televidentes en medio de cada una de sus transmisiones y por supuesto, con cada uno de sus presentadores como lo fueron Laura Acuña, Jota Mario Valencia y Milena López, quien fue la última figura en ingresar al formato.

Si bien, hace varios años el programa salió del Canal RCN, lo cierto es que sigue presente para varios de los televidentes, tanto así que López estuvo haciendo parte de ‘Detrás del like’, donde se refirió a su llegada a ‘Muy buenos días’, luego de realizar algunos reemplazos y también de ganarse el cariño de Jota Mario a quien se encontraba en los pasillos del canal.

“Yo me encontraba con Jota Mario por los pasillos y yo le caía bien, ¿por qué? No tengo mi idea. Le parecía chévere, simpática, a veces me lo encontraba por los pasillos y me decía saliste en una revista, yo le caí en gracia. Empezó a llamarme para hacer reemplazos un día faltaba Laura o Jessica y me llamaban. Una vez me llamaron y estaba en San Andrés paseando en un bote feliz y me dijeron Mile te necesitamos mañana ya a los dos segundos estaba organizando todo para devolverme (...) Jota allá en el cielo no podrá decir que yo le falté ni una sola vez de las que me pidió que le hiciera un reemplazo, nunca y eso se vio compensando cuando Jessica Cediel renunció no hicieron casting, sino de una vez me llamaron a mí“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Milena López.

¿Cuál es el ‘reality’ en el que participará Milena López, expresentadora de ‘Muy buenos días’

La querida presentadora Milena López, recordada por su paso por el icónico programa matutino ‘Muy buenos días’, regresa a la pantalla chica para asumir un nuevo reto en el formato de telerrealidad. Se trata de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ 2026, donde la manizaleña pondrá a prueba sus conocimientos en la cocina para así poder avanzar dentro de la competencia y lograr alcanzar el premio de los 200 millones de pesos y por ende, convertirse en la mejor cocinera de la temporada.

Tras varios años enfocada en sus emprendimientos personales y su faceta como creadora de contenido digital, el anuncio de su participación ha generado una gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan ver de nuevo la carisma y los conocimientos en la cocina de Milena en el ‘prime time’ del Canal RCN.