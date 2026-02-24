RCN trajo el anuncio de la llegada de ‘Pa Seguirte Queriendo’: una vez más protagonizada por Sebastián Martínez

‘Pa’ Quererte’ es una exitosa telenovela colombiana estrenada en 2020 por el Canal RCN. La trama gira en torno a Mauricio Reina de la Hoz, un exitoso diseñador de modas con una vida aparentemente perfecta, cuya existencia da un giro radical con la aparición de una niña de 8 años llamada Isabel Trujillo, quien resulta ser su hija, fruto de una relación pasada de la que él no tenía conocimiento.

Mauricio es interpretado por el querido actor, Sebastián Martinez, quien esta en sus 43 años y ha hecho parte de una larga lista de producciones del canal RCN, pero recientemente en su mayoría de Netflix. Mientras que la pequeña Isabel en ese entonces fue protagonizada por Hanny Vizcaíno, quien estaría sobre los 15 años, que a pesar de no volver a ser vista en producciones televisivas, es bastante activa en redes sociales. En su TikTok, reúne casi 100.000 seguidores y en Instagram 391.000, donde sube en su mayoría vídeos con trends o canciones virales.

La buena noticia para todos los televidentes que se dejaron cautivar alguna vez con esta novela, es que este 24 de febrero, el canal trajo el anuncio de una secuela de esta proyecto, titulada ‘Pa Seguirte Queriendo’. Hasta el momento no hay fechas para el lanzamiento, pero esta nueva continuación de la historia que llegó hace 6 años, trae nuevas caras que se unen a la vida de Mauricio y Hanny.

Al respecto los televidentes han expresado su emoción ante el regreso de estos dos rostros a las pantallas colombianas, recordando lo que aún no superan de la temporada anterior: “Yo sigo sin superar la muerte de Verónica”, “Gracias RCN, te quiero mucho por traer de regreso mi novela favorita”, “Mi mamá ama a Hanny. Tremenda novela, hace rato no conectaba tanto con una historia. Además Sebastián Martinez es un tremendo actor”, indican los internautas.

Por su parte, Martinez indicó es su post: “Indios mugres!!! Que viva la chicha y las historias que nos llegan al corazón. Pa’ seguirte queriendo.Solo les puedo decir que no hemos parado de reírnos haciendo esta nueva temporada y sabemos que hará lo mismo en sus hogares.”

¿Cuál es el deporte que practica el hijo e Sebastián Martinez y Kathy Sanz?

El hijo de Sebastián Martínez es Amador Martínez Sáenz, quien se convirtió en el único hijo de la pareja y que desde muy corta edad estuvo cerca de las cámaras debido al rol que cumple el actor y su madre, Kathy Sáenz también. Aunque se pensó que heredaría el talento de ambos para la actuación, esta situación terminó siendo opuesta, pues su pasión está puesta en la velocidad, ya que ha logrado destacarse en el kartismo, siendo una actividad deportiva no tan reconocida en Colombia.

Entre lo más reciente, el joven piloto llegó a Italia para iniciar una nueva etapa en el kartismo internacional y, en su primera semana compitiendo en Europa, logró subirse al podio en medio de condiciones adversas, un resultado que ha despertado emoción entre quienes siguen su proceso deportivo.