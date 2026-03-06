Natalia Durán mostró el angustiante accidente que sufrió en uno de sus ojos

Natalia Durán es una de las actrices más reconocidas en Colombia, pues ha hecho parte de innumerables producciones como lo son ‘A corazón abierto’, ‘Padres e hijos’ y ‘Los Reyes’. Sin embargo, desde hace varios años ha estado ausente de la televisión, pues tuvo que enfrentar una de las pruebas más difíciles de su vida como lo fue enfrentar el cáncer, padecimiento del que logró salir vencedora gracias a la serie de cuidados alimenticios y mentales que ahora se convirtieron en su rol, para seguir ayudando a quienes más lo necesitan. Sin embargo, hace pocos días tuvo que enfrentar un nuevo problema de salud esto debido a un accidente que al parecer, vivió en su hogar.

Le puede gustar: Poncho Zuleta levantó la voz por su hija y el Centro Democrático de Uribe; pidió apoyo en los votos

Durán en medio de su carrera artística que alcanza más de 15 años ha logrado ganarse el cariño de los televidentes tanto dentro como fuera de la pantalla chica debido al carisma y la espontaneidad con la que cuenta. Aunque en ocasiones no suele ser tan activa a través de sus redes sociales, lo cierto es que en medio de una de sus más recientes apariciones logró preocupar a varios de sus seguidores, esto luego de que se mostrara con un ojo vendado y al parecer, guardando reposo.

Si bien, la aparición de Durán no se dio con el sentido de contar lo ocurrido en su ojo izquierdo, lo cierto es que resultó inevitable para ella no referirse a este tema: “Buenos días, mi gente. Yo estoy un poco chistosa, estoy pirata. Bueno, les explico rápido, nada tuve un accidente pendejo me rayé la córnea, todo bien, era para explicarles”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Natalia Durán y hasta el momento se desconoce el tiempo en el que se dio el mencionado accidente.

Natalia Durán tomada de las redes sociales de Natalia Durán.

¿Cuántos hijos tiene Natalia Durán?

Natalia Durán es madre de tres hijos, quienes se han convertido en su mayor motor y soporte, especialmente durante su valiente proceso de recuperación tras ser diagnosticada con cáncer de tiroides. Sus dos hijas mayores, Mia y Nina, son fruto de su primer matrimonio con el músico Juan Pablo Durán; ambas han heredado el carisma de su madre y ya empiezan a abrirse paso en el mundo de las artes y el modelaje. Por otro lado, su hijo menor es Dante. Para la actriz colombiana, la maternidad ha sido un camino de aprendizaje y sanación, compartiendo frecuentemente en sus redes sociales la conexión profunda y espiritual que mantiene con sus tres “maestros de vida”, como ella suele llamarlos con orgullo.