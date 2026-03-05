¿No duro nada?, Lady Noriega quedó eliminada de ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos Colombia' cumple casi tres meses desde su inicio, trayendo semanalmente un eliminado, la cual Lorena Altamirano, quien abandonó la competencia el pasado domingo 1 de marzo. Lorena salió con el 3,26% de los votos del público, siendo el porcentaje más bajo de una placa de nominados bastante numerosa y reñida.

Posteriormente, ‘El Jefe’ tomó una drástica decisión, realizar dos votaciones para eliminación en una semana, conformando una placa que, para muchos de los seguidores del programa, ha sido una de las más ‘picantes’ de la temporada, ya que no solo estaba Noriega, sino también Alejandro Estrada, Yuli Ruiz, Valentino Lázaro, Juanda Caribe y Campanita.

Como es habitual, antes de conocer los porcentajes se hizo el respectivo brunch y posicionamiento, en el que Lady Noriega y Estrada protagonizaron una acalorada discusión: “Cuando le conviene viene y voltea las cosas como le da la gana, me partiste la papaya diciéndome que le había dado papaya y después vino y tergiversó acá la cosa, entonces dije que a este man era mejor no hablarle porque qué susto que sea tan doble cara”, expresó Noriega.

A lo que el actor reaccionó: “Lo de doble cara te lo aceptó, más allá de criticarte; pero yo lo decía por el hecho que caí en tu juego, yo tengo muy claro el mío pero siento que no tergiversé nada”.

¿Por que fue eliminada Lady Noriega de ‘La Casa de los Famosos’?

Las celebridades que estaban dentro de la placa de nominados eran Alexa Torrex, Yuli Ruíz, Valentino Lázaro, Juanda Caribe, Alejandro Estrada, Campanita y Lady Noriega. Una vez más, quien se salvó de primeras fue Torres con un porcentaje de 37.09% de los votos, seguido de esto, Juanda Caribe se salvó con un total de 25.55%, luego Alejandro Estrada con un 14.32%, posteriormente Yuli Ruíz con 11.63%, seguido, Valentino Lázaro con 5.14% y Campanita con 4.82%.

Luego de esto, se confirmó que Lady Noriega se convirtió en la nueva participante en ser eliminada de La casa de los famosos Colombia 3, después del apoyo recibido por el público, obteniendo un porcentaje del 1.71%. Al salir, la reconocida actriz dejo en placa a Alexa Torres, siendo la tercera semana en la que no sale de la placa de nominación.

¿Por qué el Jefe sancionó a Juanda Caribe en La Casa de los Famosos?

Recientemente, Juanda Caribe recordó el polémico gesto que tuvo el prometido de Alexa Torrex, durante una sección de congelados. Así que le hizo una inesperada confesión acerca de lo que podría hacer en caso de ser eliminado de La casa de los famosos Colombia.

“Dile a tu marido que ahorita que salga lo cojo de recocha”, expresó Caribe, también indicándole que este no tenía “huevos”, por lo que Torres le insistía que no se metería con su familia.

Para que después el mismo Jefe de la casa les dijeran todos que había tomado la decisión de sancionar a Juanda Caribe y que inmediatamente estaba dentro de la placa de nominación, por lo que quedó en riesgo de eliminación durante la presente semana.