Ella es la expresentadora de RCN que hará parte de ‘MasterChef’; regresa a la televisión después de años

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los programas de entretenimiento más queridos por los colombianos debido a la serie de famosos quienes se han encargado de mostrar su talento en la cocina año tras año. Ahora, en este 2026, se dio a conocer el nuevo grupo de famosos que hará parte del ‘reality’.

¿Quién es la expresentadora de ‘Muy buenos días’ que regresa al canal?

Se trata de Milena López, quien desde hace varios años hizo parte de ‘Muy buenos días’, programa matutino del canal RCN que también estuvo acompañado por Jota Mario Valencia y Laura Acuña; sin embargo, la producción llegó a su fin y desde aquel momento la colombiana salió de la televisión colombiana.

Si bien Milena buscó estar presente en otros proyectos televisivos, lo cierto es que este hecho no se dio, enfocándose en su rol como creadora de contenido y también contando con algunos negocios junto a su esposo.

La más reciente sorpresa tiene que ver con que Milena López hará parte de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’, del Canal RCN, regresando así a la televisión colombiana y buscando demostrar sus conocimientos en la cocina, “Por fin la hora llegó a triunfar con mi arroz con huevo. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad”.

¿Quién es el esposo de Milena López?

El esposo de Milena López, expresentadora de RCN Televisión, es Andrés Ardila, con quien, luego de varios años de relación, llegaron al altar en el año 2015. El hombre es un reconocido empresario de bares y restaurantes. Además, desde hace un buen tiempo, adelanta junto a Milena, ‘Nativo glamping’, un hotel ubicado en Barichara.

¿Por qué Milena López no tuvo hijos?

Milena López en pasadas apariciones aseguró que, aunque entre sus planes no estaba tener hijos, tampoco estaba en negativo tener una familia, confesando que deseó que llegara naturalmente; sin embargo, esto no se dio. Motivo por el cual decidió no someterse a ningún tipo de tratamiento para quedar en embarazo, dejando claro que no fue una necesidad tanto para ella como para su esposo, Andrés Ardila, con quien lleva varios años de matrimonio.